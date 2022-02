Kiina rajoittaa ja valvoo tiibetiläisen kulttuurin ja uskonnon harjoittamista ja jatkaa ihmisoikeusloukkauksiaan suorittamalla mielivaltaisia pidätyksiä ja kiduttamalla poliittisia vankeja.

Pekingin olympialaisten aikana on uutisoitu Kiinan heikosta ihmisoikeustilanteesta aikaisempaa selvästi enemmän. Erityisesti sortopolitiikasta kärsivät uiguurit on oikeutetusti nostettu esille. Sen sijaan Kiinan miehittämillä tiibetiläisalueilla asuvien noin viiden miljoonan tiibetiläisen tilanne ei ole saanut vastaavaa huomiota. Tiibetin geopolitiikan, historian, kulttuurin ja uskonnon tutkijoina haluamme tuoda esiin myös tiibetiläisten ahdingon.

Siitä lähtien kun Kiina 1950-luvulla liitti tiibetiläisalueet kansantasavaltaansa, tiibetiläiset ovat vastustaneet miehitystä ja sen tuomia poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia muutoksia. Vaikka tiibetiläiset ovat saaneet elvyttää uskonnollista elämäänsä sen tuhoamisen jälkeen ja vaikka aineellinen elintaso alueella on noussut, ei tyytymättömyys laittomia isäntiä kohtaan ole kadonnut.

Itsenäisyyden tai edes aidon autonomian epäämisen lisäksi Kiina rajoittaa ja valvoo tiibetiläisen kulttuurin ja uskonnon harjoittamista ja jatkaa ihmisoikeusloukkauksiaan suorittamalla mielivaltaisia pidätyksiä ja kiduttamalla poliittisia vankeja. Taloudellinen eriarvoistuminen ja elintasokuilu maaseudun ja kaupunkien välillä kasvattavat tyytymättömyyttä edelleen. Lähes kaikki Tiibetissä käynnissä olevat modernistamishankkeet tapahtuvat kiinalaisella pääomalla ja työvoimalla kiinalaisten eduksi. Omakielisen erikoiskoulutuksen puuttuminen ja talouselämän toimiminen kiinalaisten ehdoilla marginalisoivat tiibetiläiset heidän omassa maassaan.

Viimeisimmät laajamittaiset mielenosoitukset puhkesivat tiibetiläisalueilla Kiinan olympialaisvuonna 2008. Mielenosoitukset levisivät nopeasti kaikkialle tiibetiläisalueille sekä Kiinassa että pakolaisyhteisöissä. Ei ole tiedossa, mitä kaikkea tiibetiläisalueilla tapahtui, sillä Kiina sulki pian kaikki tiedonvälityksen kanavat.

Vuoden 2008 jälkeen Kiinan valvonta tiibetiläisiä mutta myös Tiibetin tutkijoita ja ulkomaisia Tiibet-aktivisteja kohtaan on selvästi tiukentunut. Viime vuosina tiibetiläisten ainoana keinona saada huomiota hädälleen ovat olleet polttoitsemurhat.

Olympialaisten tarkoituksena on rakentaa parempaa maailmaa. On kyseenalaista, että maalle, joka on syyllistynyt laittomaan miehitykseen, ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansanmurhaan — eikä vain Tiibetissä ja Itä-Turkestanissa vaan myös muun muassa Sisä-Mongoliassa — annetaan toistuvasti järjestettäväksi tämä ystävyyden ja keskinäisen kunnioituksen juhla.

Kun Kiina miehitti Tiibetin, kansainvälinen yhteisö ei rientänyt apuun. Yli puoli vuosisataa on kulunut, eikä kansainvälinen yhteisö ole vieläkään ollut halukas ratkaisemaan Tiibetin tilannetta. Tiibetin asema ja tiibetiläisten oikeudet uhkaavat unohtua myös Kiinan olympiavuonna 2022.

Mitra Härkönen

filosofian tohtori, apurahatutkija, Helsingin yliopisto

Maija Butters

filosofian tohtori, tutkija, Turun yliopisto

Juha Janhunen

professori emeritus, Helsinki

