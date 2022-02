Nykyistenkin opiskelijoiden ja tutkijoiden on saatava kosketus vanhaan arkkitehtuuriin ja pitkään turkulaiseen akateemiseen perinteeseen.

Entisinä Åbo Akademin opiskelijoina luimme hämmentyneinä mutta myös vihaisina Akademin suunnitelmista luopua historiallisista kiinteistöistään, jotka jo pitkään ovat olleet olennainen osa Akademin toimintaa ja samalla Turun kaupunkikuvaa.

Kun Åbo Akademi vuonna 1918 perustettiin, se oli toinen maahamme perustettu yliopisto. Kaikki tapahtui yksityisten ihmisten uskosta sivistyksen ja akateemisen tutkimuksen voimaan. Uusi kansakunta tarvitsi rakentuakseen tietoa ja tutkimusta. Uusi yliopisto oli vastaperustetulle tasavallalle tärkeä ikkuna länteen ja sitä kautta koko Eurooppaan.

Uusi yliopisto tarvitsi toimiakseen tiloja, ja heti itsenäisyytemme alussa vuonna 1917 perustettu Åbo Akademin säätiö hankki niin kutsutun Trappin talon uudelle yliopistolle. Talo sijaitsee keskellä historiallisinta Turkua ja lähellä vanhaa Akatemiataloa. Hankinnalla ehkä haluttiin myös korostaa uuden yliopiston olevan vanhan Turun Akatemian tradition jatkaja. Akatemian Helsinkiin siirrostahan ei ollut kulunut kuin 90 vuotta.

Hienostuneen empiretalon piirsi arkkitehti Charles Bassi (1772–1840). Hankinnan mahdollistaneet lahjoitusvarat olivat peräisin varakkailta turkulaisperheiltä mutta myös aivan tavallisilta kansalaisilta muualta maasta. On jotenkin käsittämätöntä, että nyt halutaan luopua talosta, josta kaikki alkoi. Voihan olla, että tilat tämän hetken käsityksen mukaan ovat epäkäytännölliset ja niiden ylläpitäminen on kallista, mutta verrattuna moniin aikamme arkkitehtuurin tuotoksiin ne ovat ylittämättömät. Puhumattakaan niiden esteettisistä tai taide- ja kulttuurihistoriallisista arvoista.

” Vanhojen rakennusten viehätys on juuri niiden tietyssä ”epäkäytännöllisyydessä”.

”Tarpeettomiin” tiloihin yliopistoväen mielestä lukeutuu myös Domvillan. Talon on piirtänyt todennäköisesti arkkitehti Pehr Johan Gylich (1786–1875). Rakennuksen lahjoittivat säätiölle monin tavoin Turun kaupungin kehitykseen vaikuttaneet kulttuurimesenaatit Ellen ja Magnus Dahlström, joiden koti talo oli. Samaan Dahlströmien lahjoitukseen kuuluu Tryckerihuset, jossa muun muassa pitkään toimi Donner-suvun lahjoitusvaroin perustettu uskontotieteitä tutkiva laitos, Donnerska institutet. Kannattaa myös mainita, että ilman Dahlströmin perheen panosta Turun taidemuseota ja sen huomattavia kokoelmia tuskin olisi.

Vanhojen rakennusten viehätys on juuri niiden tietyssä ”epäkäytännöllisyydessä”. Portaikot, huonekorkeus, kaakeliuunit, komeat pariovet ja narisevat parkettilattiat luovat atmosfäärin, jota nykyarkkitehtuuri ei voi antaa. Nykyistenkin opiskelijoiden ja tutkijoiden on saatava kosketus vanhaan arkkitehtuuriin ja pitkään turkulaiseen akateemiseen perinteeseen. On epäoikeudenmukaista, että nykyopiskelijoilta riistetään tämä mahdollisuus. Näissä kortteleissahan koko maamme yliopisto-opetus alkoi.

Emme tiedä, miten Stiftelsen för Åbo Akademi aikoo käyttää mahdollisesti tyhjilleen jääviä rakennuksia. Tulisi kuitenkin muistaa niiden lahjoittajat, heidän toiveensa ja tarkoituksensa. Kaikkiin lahjoituksiin, myös tuleviin, liittyy eettisiä näkökohtia, joita ei voi sivuuttaa.

Kari-Paavo Kokki

kamarineuvos, entinen museonjohtaja

Heinola

Berndt Arell

entinen Turun taidemuseon johtaja

entinen Svenska kulturfondenin johtaja

Hampuri, Saksa

