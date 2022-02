Hyökkääminen Ukrainaan on niin järjenvastaista, että Venäjän toimia yritetään selittää presidentti Vladimir Putinin persoonalla.

Harvard Gazette -lehti haastatteli äskettäin Alexandra Vacroux’ta, Harvardin Venäjän-tutkimuksen laitoksen johtajaa. Käydessään läpi Ukrainan kriisin osatekijöitä Vacroux myönsi: “Presidentti Vladimir Putinin laskelmiin sisältyy jotain, mitä me emme tiedä, koska se, mitä me tiedämme, ei käy järkeen.”

Samaa sanovat muutkin asian­tuntijat: Ukrainaan hyökkäämisessä ei olisi mitään järkeä.

Itse hyökkäys sujuisi todennäköisesti melko helposti, mutta sen jälkeen Venäjä törmäisi samaan ongelmaan kuin Yhdysvallat viime aikojen sodissaan: Mitä sitten?

Vastustajan asemien ja sotajoukkojen tuhoaminen on nopeaa, mutta mitä sitten tehdään? Miehittäminen on vaikeaa, kallista ja maksaa verta. Länsimaiden talouspakotteet kuristaisivat Venäjän talouden.

Muidenkin kuin Vacroux’n on vaikeaa keksiä laskukaavaa, jolla tästä päästäisiin plussalle. Helpompaa on päätyä yhtälöihin, joissa sota johtaisi Venäjän samanlaiseen vararikkoon kuin 1980-luvulla.

Umpikujasta yritetään ulos psykologian avulla. George Masonin yliopiston taloustieteen professori Tyler Cowen arvioi Bloombergin blogissaan, ettei Putinin toimintaan voi vaikuttaa järkiperusteluilla, koska Putin ei ole mikään Homo economicus vaan vallanhimoinen diktaattori.

”Taloustieteilijät tyypillisesti määrittelevät rationaalisuuden keinojen tehokkaana hyödyntämisenä päämäärien saavuttamiseksi – vaikkapa niin, että käytät rahaa saadaksesi mahdollisimman paljon nautintoa. Se sopii hyvin joihinkin tarkoituksiin, mutta menee pieleen, kun yritetään ymmärtää Putinin kaltaisia johtajia, joiden pakkomielle on valta.”

Tätä puolta länsimaiden johtajat eivät tunnu ymmärtäneen. Pahiten siitä oli pihalla Yhdysvaltojen superrationaalinen presidentti Barack Obama, joka pilkkasi Venäjää hiipuvaksi kakkosluokan valtioksi. Paremmin Putinia ymmärsi Donald Trump, joka potee itse samanlaista vallanhimoksi kääntynyttä epävarmuutta kuin Venäjän presidentti.

Putinin psyykestä läntisiä kollegoitaan lienee valistanut Sauli Niinistö, joka on saanut maailmalla jopa ”Putin-kuiskaajan” tittelin. Kuiskaajalla ei tässä yhteydessä kaiketi tarkoiteta neuvonantajaa vaan sellaista eläinterapeuttia kuin Tom Bookerin hahmo elokuvassa Hevoskuiskaaja.

Haastatteluissa Niinistö on sanonut Putinin arvostavan suomalaisia, koska Putin sai Turussa kunnioittavaa kohtelua Pietarin apulaiskaupunginjohtajana. Kun muut eivät arvostaneet, edes turkulaiset arvostivat.

Putinin itsetunnolle on ollut mannaa tilanne, jossa maailma on miettinyt, mitä Putin aikoo. Diktaattorin pääkoppa on kuin musta laatikko, jonka sisään yritetään tirkistellä.

Tällainen diktaattorien analysointi on demokraattisissa maissa asuvista hirveän jännittävää, eihän kenelläkään ole niissä sellaista valtaa kuin Putinilla Venäjällä. Putin voi järjestää myrkkyä vastustajansa alushousuihin, mutta Britannian pääministeri Boris Johnsonia uhkaa lähtö, koska hän joi viiniä avustajiensa kanssa.

Yhteen mieheen keskittyminen on kuitenkin yksinkertaistus, sillä kaikki Venäjän toimet eivät riipu Putinin oikuista – emme vain tiedä, mitkä toimet. Kyseessä on siis oikeastaan mustan laatikon sisällä oleva musta laatikko.

Diktaattorin mielenliikkeiden analysointi johtaa myös helposti turhaan mystifiointiin. Vaikka ihminen istuisi kuinka pitkän pöydän päässä, ei se tee hänestä suurempaa ihmistä.

Kun emme näe Putinin pään sisään, emme tiedä, onko sota todellinen vaihtoehto vai onko koko operaatio ollut yritys testata ja kiristää länttä, siis suuri bluffi. Peli on vielä kesken, eikä kai heti lopukaan, mutta juuri tällä hetkellä Putinilla ei näytä sujuvan kovin hyvin.

Länsimaiden rintamaa ei ole saatu hajalle, eikä Venäjän vaatimuksiin ole suostuttu. Yhdysvaltojen johtoasema on vahvistunut. Itä-Euroopassa olevia Nato-joukkoja ei ole vähennetty vaan lisätty. Ukrainalaiset on karkotettu entistä kauemmas Venäjästä. Jopa luotettavaa naapurimaata Suomea on puskettu kohti Natoa.

Jos tämä on onnistuminen, miltä mahtaisi näyttää epäonnistuminen?

