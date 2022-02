Auto on monelle suomalaiselle elintärkeä

Yksityisautoilu Suomessa on kyllä ihmisoikeus, vaikka Mikko Rosenberg väitti päinvastaista (HS Mielipide 13.2.). Auto on Suomen kansalaisille elintärkeä pitkien välimatkojen vuoksi. Se vie töihin, joista perheet saavat elantonsa. Se kuljettaa äidit synnytykseen. Se vie lapset synttäreille, harrastuksiin, kilpailuihin ja huvipuistoihin. Se vie perheet sukuloimaan ja lomailemaan. Auton ansiosta on jopa pelastettu ihmishenkiä.

Voi vain kuvitella jonkun hoitamassa nämä asiat talvella polkupyörällään. Kaikki eivät asu ratikka- tai bussipysäkin vieressä.

Autot kehittyvät kovaa vauhtia päästöttömiksi, joten tieverkostoa ei kannata hävittää. Nyt kannattaisi odottaa rauhassa ja tukea vanhoilla polttomoottoreilla ajavia autoilijoita, jotta kallis polttoaine ei vie heiltä sitä ostovoimaa, jota tarvitaan päästöttömän auton ostoon.

Raul Ekblad

Espoo

