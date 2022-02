Kaleva arvioi tiistain tapahtumien perusteella, että sodan uhka Ukrainassa näyttää lientyneen hetkeksi.

”Koko kriisin pohjana olevat isot kysymykset ovat kuitenkin yhä kaikkea muuta kuin ratkaistut.”

”Venäjän presidentille Vladimir Putinille Ukrainan pitäminen nöyränä ei ole vain turvallisuuspolitiikkaa vaan se vaikuttaa olevan jopa syvästi henkilökohtainen asia. Syksyllä 70 vuotta täyttävä Putin ei halua jäädä historiaan päämiehenä, jonka aikana Ukraina liukui irti vuosisataisesta Moskovan-yhteydestä osaksi länttä.”

”Ukrainan oikeus päättää omasta tiestään ei sovi Putinille tiistain neuvottelujen jälkeenkään. Tämän oikeuden riistämiseksi hän näyttää olevan valmis suuriin uhrauksiin – joista kärsisivät ennen muuta tavalliset venäläiset.”

”Vaikka Venäjän hyökkäyksen uhka olisikin hetkeksi ohi, Putin voi yrittää kytkeä Ukrainan lyhyeen juoksunaruun muutenkin kuin sodalla, vaikkapa uuvuttamalla.”

”Pysyvä sodan uhka ei tee hyvää Ukrainan taloudelle, vaan se voi johtaa kansalaisten tyytymättömyyteen ja luoda epävakautta. Se istuisi kauniisti Venäjän tavoitteisiin.”

Turun Sanomat näkee, että tiistaina Ukrainan kriisissä saatiin pitkästä aikaa pieniä myönteisiä merkkejä.

”Venäjän johdon käyttäytymistä on vaikea arvioida, joten on epävarmaa, onko edessä täysimittainen sota, jäätynyt konflikti vai jotakin muuta. Tilanne on kiristynyt niin vakaviin mittoihin, että pienikin väärinymmärrys voi eskaloitua sotatoimiksi.”

”Venäjää yritetään tulkita läntisten demokratioiden mittatikulla. Harha on molemmissa osapuolissa, sillä Venäjän on aika siirtyä menneestä maailmasta tähän päivään. Vanhoissa supervalta-ajoissa piehtaroiminen on este maan kehitykselle ja kansalaisten hyvinvoinnille.”

Ilta-Sanomien mukaan on jäänyt yhä hämärän peittoon, onko hyökkäys ollut Venäjän vaihtoehtojen joukossa.

”Putin on jo päässyt tavoitteeseensa. Koko maailma puhuu Putinista ja Venäjästä. Putinin ikiaikainen toive palauttaa Venäjä kansainvälisen politiikan toimijaksi, jonka mielipidettä täytyy kuunnella, olisi hänelle voitto. – – Lienee myös selvää, että jos Ukraina kaiken kohkaamisen jälkeen säilyttää suvereniteettinsa, sillä ei ole asiaa Natoon eikä Euroopan unioniin lähivuosina – jos koskaan.”

”Neuvotteluja Venäjän hyökkäyksen estämiseksi on käyty viikkotolkulla pääsemättä ratkaisuihin. Näyttävä kansainvälinen diplomatia voisi peittää alleen Venäjän tavoitteen liittää osia Itä-Ukrainasta Venäjään – joko heti tai myöhemmin järjestettävällä kansanäänestyksellä.”