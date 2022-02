Poliisihallitus ja Senaatti-kiinteistöt ovat laatineet suunnitelmia poliisin toimitilojen uudistamiseksi.

Sisäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat teettäneet ulkopuolisen selvityksen poliisin määrärahojen käytöstä ja määrärahan riittävyyteen liittyvistä tekijöistä. Helsingin Sanomat kirjoitti poliisin nousevista toimitilakustannuksista 12. helmikuuta.

Poliisilla on poikkeuksellisen laaja tilakanta, lähes 200 kohdetta. Suuri osa tiloista on rakennettu 1960–1980-luvuilla ja osa niistä on teknisen käyttöikänsä päässä. Sisäilmakohteita on 14, joista kuudessa on jouduttu turvautumaan työsuojelullisista syistä väistötiloihin. Vanhat rakennukset eivät vastaa poliisin nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia muun muassa tilatarpeen, turvallisuuden tai muiden teknisten vaatimusten osalta.

Poliisihallitus ja Senaatti-kiinteistöt tekevät tiivistä yhteistyötä. Poliisihallitus ja Senaatti ovat laatineet suunnitelmia poliisin toimitilojen uudistamiseksi vastaamaan nykyaikaisen poliisityön vaatimuksia ja kehittäneet keinoja tilakustannusten nousun hillitsemiseksi.

Poliisihallituksen ja Senaatin yhteistyössä laatimalla toimitiloja koskevalla pitkän aikavälin suunnitelmalla eli niin kutsutulla tiekartalla on noin 60 priorisoitua tilahanketta, joista 38 on suunniteltu toteutettavaksi ennen vuotta 2027. Niiden toteuttaminen edellyttää Senaatin laskelmien mukaan noin 420 miljoonan euron investointeja ja tarkoittaa poliisin tilakustannusten nousua, kun valtion vuokrajärjestelmässä vuokrilla katetaan kiinteistöistä aiheutuvat kulut.

Poliisin budjettirahoitus ei riitä näiden vuokravelvoitteiden kattamiseen. Poliisin vuokrakustannusten nousu on nykyisessä mallissa katettava tarkoitukseen osoitettavalla erillisrahoituksella.

Selvityshenkilöt esittävät useita toimia myös toimitilakustannusten osalta. Eräänä toimenpiteenä selvityshenkilöt esittävät, että poliisin toimitila- ja kiinteistömenojen osalta jatketaan toimitilojen kuntoarvioiden, turvaluokitusten uudistusten ja muiden investointitarpeita aiheuttavien tekijöiden perusteella laadittavien viiden vuoden investointiohjelmien laatimista yhdessä Senaatin kanssa ottaen huomioon yhteistyömahdollisuudet muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tämän suunnitelman laatiminen sekä sen riittävä rahoitus tulee turvata pitkäjänteisesti.

On tärkeää, että poliisilla on käytössään ajanmukaiset, terveelliset, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat tukemassa poliisin toimintaa muuttuvassa ympäristössä. Poliisi ja Senaatti tiivistävät yhteistyötään edelleen tämän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi kustannustehokkaasti.

Seppo Kolehmainen

poliisiylijohtaja, Poliisihallitus

Jari Sarjo

konsernijohtaja, Senaatti-kiinteistöt

