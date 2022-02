Ukrainan kriisi tuo länsimaiden eteen välinpitämättömyyden, jolla ne vahvuutensa aikana suhtautuivat voimankäytön kieltoon.

YK:n peruskirjan tärkein määräys kieltää asevoiman käytön valtioiden välillä. Jäsenvaltioiden on ”pidätyttävä kansainvälisissä suhteissaan väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä minkään valtion alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan”. Kansainväliset riidat on ratkaistava peruskirjassa esitellyin rauhanomaisin keinoin.

Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia koskevassa keskustelussa ei juuri ole otettu esiin näitä kansainvälisen oikeuden säännöksiä. Tämä heijastanee kansainvälisen politiikan heiluriliikettä. Länsivetoisesta 1990-luvun yhteistyöstä on siirrytty korostamaan reaali- ja geopolitiikan näkökohtia.

YK:ssa rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen on delegoitu turvallisuusneuvostolle, jossa Venäjä kykenee veto-oikeudellaan estämään sille kriittiset päätökset. Kielto käyttää asevoimaa toista valtiota vastaan on kuitenkin YK:ta tärkeämpi kansainvälisen järjestelmän – siis kansainvälisen oikeuden – perusteisiin kuuluva sääntö, josta kaikki valtiot ovat riippuvaisia. Sen avoin kyseenalaistaminen olisi tuhoisaa koko järjestelmälle ja uhkaisi erityisesti pienten valtioiden alueellista loukkaamattomuutta ja poliittista riippumattomuutta.

Mikään valtio ei suhtaudu voimankäytön kieltoon välinpitämättömästi. Vaikka asevoimaa on käytetty kylmän sodan päättymisen jälkeen, on perusteeksi poikkeuksetta esitetty YK:n peruskirjankin tunnustama oikeus itsepuolustukseen. Myös Venäjä väittää toimiensa olevan oikeutettu reaktio lännen taholta kohdistuvaan uhkaan.

Itsepuolustusoikeus on kuitenkin rajattu tilanteeseen, jossa ”aseellinen hyökkäys” on tapahtunut. Oikeuskäytännössä tämä on laajennettu myös tapauksiin, joissa aseellisen hyökkäyksen uhka on välitön eikä hyökkäyksen estämiseksi ole muuta vaihtoehtoa kuin voimaan turvautuminen. Kansainvälinen tuomioistuin katsoi vuonna 2005, ettei muunlainen tarkemmin määrittelemätön ”turvallisuusuhka” täytä tätä edellytystä.

Kansainvälinen oikeus ei siis tue Venäjän uhmakkuudelleen esittämiä näkökohtia. Taustalla lienee kuitenkin joukko Yhdysvaltojen ja länsiliittoutuneiden sotilaallisia operaatioita 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. Kosovon sodan aikaan tapahtunut Belgradin pommitus vuonna 1999 ja Irakin sota vuonna 2003 rikkoivat YK:n peruskirjan määräyksiä. Operaatioihin suhtauduttiin lännessä ristiriitaisesti, joskin hyökkäys Irakiin tuomittiin laajasti. Myös Naton Libyan-operaatio vuonna 2011 ylitti turvallisuusneuvoston antamat valtuudet.

Venäjä ja Kiina kritisoivat tuolloin voimakkaasti lännen toimia. Ukrainan kriisi tuo länsimaiden eteen välinpitämättömyyden, jolla ne vahvuutensa aikana suhtautuivat voimankäytön kieltoon. Jo valloittaessaan Krimin Venäjä viittasi tapaan, jolla länsi oli erottanut Kosovon Serbiasta. Venäjä varmasti viittaa näihin lännen toimiin, jos se hyökkää Ukrainaan.

Tämä historia ei oikeuta Venäjän Ukrainaan kohdistamaa uhkaa. Mutta se osoittaa tavan, jolla oikeusnormi siirtää katseen yksittäistapauksesta sääntöön. Sääntö, jota rikotaan usein, menettää velvoittavuutensa.

Valtiolliset johtajat punnitsevat kulloinkin esillä olevassa tapauksessa eri toimintavaihtoehtojen etuja ja haittoja. Poliitikon harkintaan ei useinkaan kuulu sen arvioiminen, miten nyt tehtävä päätös vaikuttaa tulevaisuudessa – millaista sääntöä valittu toimintatapa tukee tai rapauttaa. Siksi Venäjän toiminnan kritisoiminen juuri kansainvälisen oikeuden rikkomuksena olisi tärkeää.

Suomi tuki YK:n alaisuudessa tehtyä Yhdysvaltojen operaatiota, jolla Irakin suorittama Kuwaitin valtaus lopetettiin vuonna 1991, vaikka Suomella ei ollut Kuwaitissa erityisiä intressejä. Tärkeää oli ylläpitää YK:n peruskirjaan kirjattua sääntöä pienten valtioiden itsenäisyyden kunnioittamisesta.

Erityisesti pienten maiden tulisi huolestua tästä. Venäjän hyökkäyksen tuomitseminen kansainvälisen oikeuden loukkauksena olisi tärkeää etenkin oikeudellisena, kansainvälisen järjestelmän pitkän aikavälin toimintaperiaatteita koskevana kysymyksenä.

Martti Koskenniemi

Kirjoittaja on kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.