Pitkittynyt yksinäisyys on kansanterveydellinen aikapommi

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla tunne ulkopuolelle jätetyksi tulemisesta on erityisen yleistä, ja se tulisi ottaa vahvana varoitussignaalina.

Yhä useampi Suomessa putoaa pitkäkestoiseen yksinäisyyteen, joka on kansanterveydellisesti tikittävä aikapommi. Pitkittynyt yksinäisyys lisää tutkitusti alttiutta sairastua ja lyhentää eliniänodotetta.

Suomessa yksinäisistä joka seitsemäs kertoo olleensa yksinäinen vähintään kymmenen vuotta. Joka toisella yksinäisyys on jatkunut pidempään kuin vuoden ja neljänneksellä yli viisi vuotta. Heitä on aivan liikaa.

Suomen Punainen Risti teetti Taloustutkimuksella yksinäisyysbarometrin, jolla selvitettiin laajemmin yksinäisyyttä, sen syitä ja vaikutuksia. Taloustutkimus toteutti tutkimuksen tammikuussa 2022 ja siihen vastasi 1 055 ihmistä, jotka olivat iältään 15–84-vuotiaita.

Hälyttävänä tuloksena on yksinäisyyden pitkittyminen ja suoranainen kroonistuminen. Erityisesti nuorten, nuorten aikuisten ja ikäihmisten kokema syvä ahdinko erottui tuloksissa.

Vaara jäädä sosiaalisten kuvioiden ulkopuolelle koskee kaikkia poikkeusaikoina. 48 prosenttia Suomessa asuvista kokee tulleensa ulkopuolelle jätetyksi. Surullista on, että nämä kokemukset kasaantuvat valmiiksi heikommassa asemassa oleville. Syrjäytyminen, köyhyys ja yksinäisyys usein ruokkivat toisiaan.

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla tunne ulkopuolelle jätetyksi tulemisesta on erityisen yleistä, ja se tulisi ottaa vahvana varoitussignaalina. Kouluissa ja oppilaitoksissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Sosiaalisten verkostojen rakentamiseen kouluopetuksen rinnalla on panostettava. Meillä ei ole varaa menettää kokonaista sukupolvea.

Koronapandemia ei yksin selitä korkeita yksinäisyyslukuja, eikä koronan poistuminen yksin ratkaise tätä ongelmaa. Koronarajoitukset ovat pienentäneet sosiaalisia verkostoja kaikilla. Yhteisöllisyyden rakentamiselle pitää suoda korostetun paljon aikaa koronan jälkeen. Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen yhteisöön.

Järjestöt tekevät kovasti yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävää työtä, mutta niiden lisäksi tarvitaan laajempia toimia. Yksinäisyysvaikutukset pitää arvioida kaikilla tasoilla päätöksenteossa, varsinkin nyt, kun hyvinvointialueita rakennetaan. Yksinäisyyden haitalliset terveysvaikutukset tulevat näkymään pitkälle tulevaisuuteen, ellei toimiin ryhdytä arviointien perusteella. Nuorilla vaikutukset voivat olla ratkaisevia koko loppuelämän kulkuun.

Maaret Alaranta

Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori

