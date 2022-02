Pääkirjoituksessa (HS 16.2.) arveltiin, että rauhanliike suhtautuisi Venäjän sotilaalliseen uhkailuun kevyesti. Perusteluina esitettiin suurten rauhanmielenosoitusten puutetta nykyisen Ukrainan kriisin aikana sekä sitä, että Vappu Taipale ei maininnut sanaa ”Venäjä” rauhanjärjestöjen koolle kutsumassa mielenosoituksessa 14. helmikuuta pitämässään puheessa.

Pääkirjoitus jätti huomioimatta, että jo Rauha Ukrainaan -mielenosoituksen kutsutekstissä vaadittiin Venäjää vetämään pois Ukrainan rajoille kokoamansa joukot. Huomiotta jäi myös se, että Venäjän suurlähetystön edustalla mieltään osoittaneet yhtyivät toistuvasti huutoon: ”Venäjä ulos Ukrainasta.”

Suuria rauhanmielenosoituksia on kaivattu laajemminkin, mutta kaipuuseen ei auta toivomus muiden aktiivisuudesta, vaan on toimittava itsekin. Helmikuussa Suomessa on järjestetty ainakin kolme mielenosoitusta rauhan saamiseksi Ukrainaan. Tervetuloa mukaan ensi kerralla.

Esa Noresvuo

Helsinki

