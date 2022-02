Pidämme tärkeänä, että kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisoikeuksien myöntämiseen liitetään vastuullisuuskriteerit, joissa painotetaan sekä kestävän kehityksen että ihmisoikeuksien näkökulmaa.

Protect Our Winters Finlandin Miikka Hast ja Niklas Kaskeala vaativat (HS Mielipide 12.2.) olympialiikkeeltä ja myös Suomen olympiakomitealta heräämistä ilmastokriisissä.

Kirjoittajat olivat oikeassa siinä, että olympialiikkeen tulee tehdä osansa ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja että se voi olla merkittävä vaikuttaja. Asiaa voidaan vauhdittaa yhteistyöllä, jossa nähdään myös edistysaskeleet.

Ilmastokysymys on esillä olympialiikkeessä ja suomalaisissa urheilujärjestöissä. Suomen olympiakomitea on sitoutunut toimimaan ilmaston ja ympäristön hyväksi urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman ja oman ympäristöohjelmansa mukaisesti. Myös lähes kaikilla jäsenjärjestöillämme on jo oma ympäristöohjelma.

Ilmastokriisi ja siihen vastaaminen ovat vahvasti esillä myös Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) ja Euroopan olympiakomiteoiden yhdistyksen (EOC) kokouksissa ja työryhmissä, joihin osallistumme. Olemme jakaneet ympäristöosaamista eurooppalaisille sisarjärjestöille ja haemme oppeja muilta edelläkävijämailta.

Suomen olympiakomitea pitää tärkeänä ja vaikuttaa sen puolesta, että kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisoikeuksien myöntämiseen liitetään vastuullisuuskriteerit, joissa painotetaan sekä kestävän kehityksen että ihmisoikeuksien näkökulmaa. Ympäristökestävyyden osalta KOK on jo tehnyt tulevien kisakaupunkien osalta tärkeitä linjauksia. Uusien suorituspaikkojen rakentaminen on minimoitava ja kisat tulee järjestää ilmastopositiivisesti vuodesta 2024 eteenpäin. Linjaukset löytyvät Agenda 2020+5 -strategiasta.

Urheiluliikkeellä on ilmastokriisissä paljon tehtävää ja mahdollisuuksia. Yhteistyökumppanuudet ovat meille elintärkeitä ja avaavat monia mahdollisuuksia. Aivan kuten kirjoittajat totesivatkin, miljardien ihmisten seuraama urheilu on upea ihmisiä yhdistävä voima, joka voi toimia myös ilmaston hyväksi.

Karoliina Ketola

erityisasiantuntija, Suomen olympiakomitea

