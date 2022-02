Polarisaation purkamiseen on ehdotettu dialogia, jossa ei pyritä yhteiseen totuuteen vaan eri näkökulmien ottamiseen osaksi samaa keskustelua.

Pandemian aika on lisännyt viestinnällistä polarisaatiota eli ihmisten välistä vastakkainasettelua ja jännitteitä. Näkemysten erilaisuus on normaalia mutta liialliseksi kärjistyessään voi muodostua ongelmaksi. Convoy Finland 2022 -mielenilmaus osoitti käytännössä, että kansalaiset vaativat tulla kuulluiksi eikä aktivoitumista tulisi sivuuttaa ilman asiallista keskustelua.

Polarisoitunutta ilmapiiriä ei paranneta erilaisia näkemyksiä mitätöimällä. Vaihtoehtoisten näkemysten leimaaminen voi ajaa ihmiset omiin leireihin, jolloin keskustelu rajautuu samoin ajattelevien keskinäiseksi ja viestinnällinen polarisaatio syvenee. Tilanne heikentää yhteiskunnan koheesiota ja kansalaisten luottamusta.

Filosofi Bart Brandsman mukaan polarisaatio on ajatusrakenne, joka muodostuu ”me vastaan ne” -ajattelun pohjalta. Polarisaatiossa ei ole kyse faktoista vaan siitä, miltä asiat tuntuvat. Faktat toimivat polarisaation bensana, jos niitä tulkitaan vain omasta näkökulmasta omaa ajatusrakennetta tukien.

Koronaviruspandemian aikaan viestinnälliseksi ongelmaksi on muodostunut vaihtoehtoisen narratiivin vastakkaiseen leiriin asettaminen. Valituista asiantuntijakategorioista lausuttu puhe on monesti esitetty vaihtoehdottomana, mikä on tehnyt muiden kannanottojen pohtimisesta turhaa tai jopa epäilyttävää. Polarisaation bensana ovat toimineet pelon diskurssi, leimaavat sanavalinnat sekä vaihtoehtoisten näkemysten mitätöiminen valituilla tosiasioilla.

Convoy Finland 2022 -mielenilmaus kertoi kansalaisten jakautumisesta ja luottamuksen heikkenemisestä. Luottamuspulasta kertovat myös monet tutkimukset, joissa kritiikkiä on osoitettu erityisesti ristiriitaiseen tiedonvälitykseen ja kansalaisten mielipiteiden vähäiseen huomioimiseen. Talousjärjestö OECD:n suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tilaa koskeva raportti suosittelee yhdenvertaista mielipiteiden huomioon ottamista ja laajempaa vuoropuhelua kansalaisten kanssa.

Monet tutkijat ja konfliktien sovittelijat ovat ehdottaneet jännitteisen viestinnän purkamiseen dialogisia ja sovittelevia toimintatapoja. Dialogissa ei pyritä yhteiseen totuuteen vaan eri näkökulmien ottamiseen osaksi samaa keskustelua. Moninäkökulmaisuus merkitsee myös asiallisia debatteja, joissa eri argumentit perusteluineen pääsevät esiin ja yleisön itse arvioitaviksi.

Brandsman mukaan polarisaation keskellä olevat hiljaiset ovat tärkeimpiä ristiriitojen purkamisessa, koska he eivät lisää polttoainetta kumpaankaan suuntaan. Heidän näkemyksensä eivät kuitenkaan tule esiin, jos heiltä ei kysytä tai he eivät uskalla kertoa näkemyksiään. Polarisaation purkamiselle olisi tilausta, mutta kuka kuuntelisi demokratian kipupisteitä?

Maarit Mäkinen

yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

