Olympialaiset sujuvat hyvin, kun kalusto on kunnossa ja olosuhteet suotuisat.

Pekingin olympialaisia on jäljellä enää muutama päivä. Miten kisat ovat sujuneet?

”Kisaurakka lähti liikkeelle epävarmoissa merkeissä. Takana on pari rikkonaista kautta, ja kilpailu­tuntuma on jäänyt vähiin koronan ja rajoitusten takia. Avoimin mielin lähdin kuitenkin nauttimaan.”

”Taktiikkana oli pyrkiä heti alusta alkaen lähelle oman kapasiteettini rajaa. Lähdin liikkeelle hyvällä sykkeellä, mutta ehkä kaukosäädintä tuli puristettua liikaa, ja asiat menivät turhan vaikeiksi.”

”Olisi voinut toimia yksinkertaisemmin ilman pööpöilyä, mutta kun ensimmäinen mitali tuli, se vapautti paljon.”

Millaiset olosuhteet kisaviikoilla on ollut?

”Olosuhteet ovat suosineet kaltaistani penkkiurheilijaa. Kun asettaa etätöissä läppärin sohvapöydälle television eteen, voi samaan aikaan seurata sekä kokouksia että kisoja ilman että kukaan huomaa. Myös sateinen ja liukas keli on tukenut olympiaurakkaa.”

”Jo heti ensimmäisenä viikonloppuna päätettiin perheen kesken, että pysytään poissa jääkaapilta ja keskitytään perusasioihin. Tämä on tiimityötä, ja pienet asiat ratkaisevat.”

”Kalusto on toistaiseksi toiminut moitteetta, mutta kisojen jakautuminen useille kanaville vei fokusta. Hävettää, tekisi mieli etsiä kivenkolo ja päästä piiloon, kun en heti tajunnut, että jääkiekko tulee eri kanavalta kuin hiihtolajit.”

Miten luonnehtisit omaa suoritustasi tähän mennessä?

”Ennen kisoja vähimmäistavoitteeksi asetettiin sijoittuminen katsomoon joka ikisessä hiihtokilpailussa ja Suomen jääkiekko-ottelussa. Toistaiseksi tavoite on pitänyt.”

”Tämä on jaksamiskilpailu, ja keskiviikon suoritus parisprinttien ja jääkiekon parissa oli raskas. Maksimisykkeellä mentiin. En kyennyt ajattelemaan muuta kuin omaa tekemistä.”

”Pakka pysyi silti hyvin kasassa, vaikka melkoista tunteiden vuoristorataa tuli kuljettua. Mitään jossiteltavaa ei jäänyt, annoin kaikkeni. Tietysti onnistuminen ruokkii itseluottamusta ja uskoa tulevaan.”

Miten Kiinan ihmisoikeustilanne on vaikuttanut keskittymiseesi?

”Kyllähän se on aiheuttanut päänvaivaa, ja on ollut peiliin katsomisen paikka. Pyrin kuitenkin nollaamaan tilanteen ja pitämään fokuksen omassa suorituksessa. Katse on nyt viikonlopun kisoissa, joihin menen tekemään parhaani ja katson, mihin se riittää.”

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.