Keskustalla on kohtalon kevät

Ilkka-Pohjalainen analysoi Lännen Median Taloustutkimuksella teettämää kyselyä, jonka mukaan 61 prosenttia suomalaisista on hallitukseen joko erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen.

”Hallituksen suosio on kääntynyt hienoiseen laskuun. – – Vielä vuosi sitten luku oli 68 prosenttia.”

”Vasemmistovetoinen hallitus saa suurimman tuen sosialidemokraateilta, joista peräti 96 prosenttia antaa pääministeri Sanna Marinin (sd) koalitiolle parhaat mahdolliset arvosanat.”

”Hallituspuolueista kaikkein heikoimmin hallituksen takana ovat keskustalaiset. – – Keskustalaisten nihkeydessä kyse ei ole ensi sijassa hallituksen aikaansaannoksista, joista moni käy varsin hyvin yksiin puolueen keskeisten tavoitteiden kanssa. Myös hallitukseen osallistumiselle esitetyistä reunaehdoista iso osa on toteutunut.”

”Puolueen ikiaikainen tavoite aluehallinnosta toteutui, kun sote-uudistus vietiin vihdoinkin maaliin. Puolueelle tärkeä perhevapaauudistus etenee, käyntiin on saatu myös vanhuspalvelulain ensimmäinen vaihe. Oppilaitosten aloituspaikkojen lisääminen on ollut suoranaista aluepoliittista ilotulitusta. Myös keskustalle tärkeä alueellinen opintolainahyvitys on etenemässä kokeiluksi.”

”Toki moni asia myös kirvelee. Varsinkin se, että ilmastopolitiikasta joudutaan vääntämään vihreiden kanssa niin julkisesti kuin etenkin kulisseissa.”

”Keskustalle viimeisestä hallitusvuodesta tulee haastava, sillä pahin kiistakumppani, kahdet vaalit hävinnyt vihreät, joutuu terästämään politiikkaansa katkaistakseen kannatuksensa laskun. Kiistakohteista vihreiden kanssa ei tule pulaa.”

”Keskustalle keväästä voi tulla vielä kohtalokas.”

Savon Sanomat kritisoi EU-komission metsäkatoasetusehdotusta.

”Asetusehdotuksen mukaan raivatuilla pelloilla tuotettu naudanliha muuttuisi markkinakelvottomaksi. Tietysti myös pelloksi raivattavasta metsästä saatava puu olisi myös markkinakelvotonta. Yhtä jyrkkä suhtautuminen rakentamisesta johtuvaan metsäkatoon tietäisi rakennusten käyttökieltoa, mutta rakentaminen ei kuulu aloitteen piiriin.”

”Sinänsä metsäkatoaloitteen tavoite on kaunis ja kannatettava. Kysynnän ja tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä pitää rajoittaa. Miten rajoittaa, onkin jo vaikeampi määritellä.”

”Suomalaisilla viranomaisilla ja etenkin poliitikoilla on tarkan ja tärkeän edunvalvonnan paikka, sillä metsäkatoaloitteella on yhtymäkohtia moneen muuhunkin EU-aloitteeseen, kuten biodiversiteettistrategiaan, metsästrategiaan, kestävän rahoituksen taksonomiasäädöksiin ja uusiutuvan energian direktiiviin.”