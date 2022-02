Internetissä on kivojakin ihmisiä

Reseptiryhmässäni voi olla loputtomasti tykkäyksiä, tsemppausta ja vilpittömiä vinkkejä seuraavaan kertaan.

Lapsi ilmoitti – ilmeisesti mainoksen nähtyään – että on hankittava uusi keittiökone. Tunnistin päähänpistossa geenini, joten ajoimme välittömästi kehätien markettiin pohtimatta hankinnan välittömiä motiiveja tai yleistä järkevyyttä.

Se kannatti. Olen saanut maukkaita ruokia ja hyvää mieltä. Toisin kuin voisi ajatella, jälkimmäinen johtuu edellisestä vain pieneltä osin.

Reseptejä etsiessäni löysin somesta ryhmän, jossa 40 000 suomalaista jakaa kokkausvinkkejä ja kokemuksia uudesta keittiökoneestani. Ryhmä on palauttanut sekä elämänhaluni että uskoni siihen, ettei ihminen kenties olekaan läpeensä vihainen.

Näkymäni sosiaaliseen mediaan on kolkko. Arvatenkin se, miten työni puitteissa liikun verkossa, on opettanut algoritmit ohjaaman minut karun ja ilottoman sisällön pariin. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että aamulla herätessäni Twitter-ilmoitus tarjoaa minulle edellisen päivän äkäisintä twiittiketjua jostain ihmisiä jakavasta aiheesta. Luen sen – ja lietson siten seuraavaa. Samaa aiheuttanee taipumukseni uppoutua medioiden jakamien uutisjuttujen keskusteluihin. Ne ovat harvoin lämpimiä tai rakentavia.

Mutta nyt minulla on vastapaino: reseptiryhmäni. Kun joku on syössyt sappea toisten niskaan, menen katsomaan kuvia rapeista siivistä ja appelsiinikakuista. Niissä voi olla loputtomasti tykkäyksiä, tsemppausta ja vilpittömiä vinkkejä seuraavaan kertaan. Moderoinnilla voi toki olla olla rooliinsa, mutta on ryhmän yleissävykin lämmin ja rakentava.

”Näyttääpä hyvältä!”

”Saisiko ohjeen?”

”Itse kokeilin 190 asteessa ja tuli herkullista!”

Kukaan ei lietso väkivaltaista vallankaappausta, blokkaa muita keskustelijoita urakalla tai anna ymmärtää, että toisen olisi kenties parempi kuolla kuin jakaa idioottimaisia reseptejään.

”Nyt on kyllä pakko kokeilla!”

”Noi on hemmetin hyviä!”

Tässä ei tietenkään ole mitään erityisen yllättävää. Some pursuaa miellyttäviä ihmisiä ja hyvää käytöstä siinä missä kolmiulotteinen maailmakin. Se vain unohtuu, kun päästää itsensä väärien virtojen vietäväksi.

Sen tietävät reseptiryhmän jäsenet. Vaatii tiettyä luottamusta altistaa lihapullansa 40 000 ihmisen arvioitavaksi.

”Kiitos ryhmään pääsystä!” sanoo yksi jos toinenkin.

Kiitos todellakin.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.