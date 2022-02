Tämä talvi on ollut pääkaupunkiseudulla erityisen hankala jalankulkijoille. Varsinkin lähiöissä jalkakäytävät ovat olleet muhkuraisia perunapeltoja. Sääliksi on käynyt vanhuksia, jotka tunnollisesti kävelysauvojen avulla yrittävät pysyä pystyssä. Näissä lähiöissä on paljon päättyviä tai hyvin hiljaisia katuja, joissa autoväylä on täysin jäätön. Mistähän se johtuu?

Jalankulkijan kannattaa rohkeasti kävellä kuivalla asfaltilla ja auton lähestyessä väistää tarvittaessa takaisin jäätyneelle perunapellolle. Kyllä sopu sijaa antaa.

Risto Larjavaara

Vuosaari, Helsinki

