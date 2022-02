Timothy Personsin luotsaaman ”koulun” toiminta ei ole yksinomaan tuonut positiivista näkyvyyttä suomalaiselle taiteelle.

Aalto-yliopiston ja aiemmin Taideteollisen korkeakoulun yhteydessä pitkään toimineen valokuvataiteen vientiorganisaation Helsinki Schoolin suhteen on herännyt julkisuudessa kysymyksiä niin taloudellisista kytköksistä kuin opiskelijoihin kohdistuneesta häirinnästä. On toivottavaa, että Aalto-yliopisto tutkii asian perusteellisesti.

Helsinki Schoolin yhteydessä täytyy myös puhua suoraan vallankäytöstä. Suomen Akatemian rahoittama tutkimushankkeemme Pohjan tähdet (2005–2009) tarkasteli kotimaisen valokuva- ja videotaiteen kansainvälistymistä vuosituhannen vaihteessa. Helsinki School oli yksi tutkimuskohteistamme.

Projektimme tutkimustulosten valossa on ilmeistä, että Timothy Personsin luotsaaman ”koulun” toiminta ei ole yksinomaan tuonut positiivista näkyvyyttä suomalaiselle taiteelle, kuten Elina Brotherus, Sandra Kantanen ja Jyrki Parantainen mielipidekirjoituksessaan (HS 15.2.) esittävät.

Tutkimusryhmämme laajoihin teksti- ja haastatteluaineistoihin pohjautuneista analyyseistä kävi ilmi, että Helsinki Schoolin piirissä toteutettu portinvartijuus on tuottanut polarisoituneisuutta, hierarkiaa ja vastakkainasettelua sekä valokuvakoulutuksen että laajemmin koko suomalaisen valokuvakentän sisälle. Helsingin Sanomissa 17.2. julkaistun Helsinki Schoolia koskevan mielipidekirjoituksen anonymiteetti kertoo jopa pelon kulttuurista.

Long Play -verkkolehden esiin nostama kysymys sukupuolisesta häirinnästä on myös vallankäytön kannalta olennainen. Oppilaitosten on kehitettävä häirintätapausten tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Turvallisessa opiskeluympäristössä on lähdettävä siitä, että kenellekään ei ole epäselvää se, mikä on häirintää.

Leena-Maija Rossi

professori, dosentti, taidehistoria ja sukupuolentutkimus

Sari Karttunen

dosentti, kulttuuripolitiikka

Anna-Kaisa Rastenberger

professori, esityskäytännöt

Kati Kivinen

filosofian tohtori, taidehistorioitsija, kuraattori

Juha Suonpää

dosentti, valokuvataiteilija

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.