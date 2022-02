Helsinki School on aina ollut valokuvataiteen koulutusohjelman vierellä toimiva erillinen hanke.

Elina Brotheruksen, Sandra Kantasen ja Jyrki Parantaisen mielipidekirjoituksessa (HS 15.2.) yhdistettiin Helsinki School ja Aalto-yliopiston valokuvataiteen opetus tavalla, jota haluamme oikaista.

Kirjoittajat ovat huolissaan valokuvataiteen kandidaattitasoisen tutkinnon lakkauttamisesta ja maisteriohjelman aikaisemmin tänä vuonna uutisoiduista muutoksista (HS Kulttuuri 14.1.). ”Syvällinen tekninen ja teoreettinen tieto valokuvasta, sen eri traditioista ja suhteesta maailmaan uhkaa kadota”, he kirjoittivat.

Kandidaattitasoinen valokuvataiteen opetus lopetettiin Aalto-yliopistossa jo vuonna 2014. Maisteritason koulutuksen rakenteeseen tulee ensi lukuvuodesta alkaen uudistuksia. Otimme niihin kantaa huhtikuussa 2021 yliopiston johdolle kirjoittamassamme avoimessa kommenttikirjeessä, jota myös yllä mainitussa HS:n jutussa siteerattiin. Kirjeemme jälkeen uudistussuunnitelmiin tehtiin muutoksia. Nyt voimme todeta, että valokuvataiteen alan opetussisällöt säilyvät yliopistossamme pääosin ennallaan, ja syvällinen historiallinen, taiteellinen ja tieteellinen tieto jatkavat kumuloitumistaan uudessa valokuvataiteen pääaineessa.

Helsinki School on aina ollut valokuvataiteen koulutusohjelman vierellä toimiva erillinen hanke. Valokuvataiteen koulutusohjelman kurssitarjonnassa on 2010-luvulta asti ollut Helsinki Schooliin liittyvää opetusta tarjolla korkeintaan 15 päivänä vuodessa. Näin ollen Helsinki Schoolin toiminnan päättyminen Aallossa vaikuttaa koulutusohjelman opetustoimintaan vain vähän.

”Korkeatasoinen valokuvauksen opetus on ollut Helsinki Schoolinkin taustalla”, kirjoittavat Brotherus, Kantanen ja Parantainen. Näin nimenomaan on, ja korkeatasoinen, kansainvälinen, avoin ja tasa-arvoinen opetus on tehtävämme jatkossakin.

Heli Rekula

vanhempi yliopistonlehtori, valokuvataiteen koulutusohjelman johtaja

Hanna Weselius

yliopistonlehtori, valokuvataide, Aalto-yliopisto

