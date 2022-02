Väyläviraston investointiohjelma on suuri takaisku Lapille ja koko Pohjois-Suomelle.

Väylävirasto julkaisi tammikuun lopussa väyläverkon investointiohjelman 2022–2029, joka linjaa sitä, miten Suomen tie-, rata- ja vesiväyläverkostoa korjataan ja kehitetään. Ohjelma sivuuttaa Pohjois-Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeiset kehitysprojektit ja elinkeinoelämän tarpeet.

Pohjoisen saavutettavuus niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin on koko Suomen talouden, elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja kestävän kasvun kannalta kriittistä. Pohjoisen teillä kulkee koko Suomen viennin kannalta merkittävä määrä esimerkiksi kaivos- ja metsäsektorin tuotantoa. Myös valtioiden rajat ylittävä liikenne on vilkasta.

Lapin matkailuala on palautumassa koronapandemiasta, ja voimakkaasti kansainvälistyvään matkailuun tehdään investointeja kaikissa alueen matkailukeskuksissa. Kehittyvä tie- ja raideinfra palvelee myös kotimaista matkailua. Lapin nykyiset tieolosuhteet voi kokea automatkalla hiihtokeskuksiin – pohjoisen tieverkostolla on paljon korjausvelkaa.

Lapissa on useita potentiaalisesti käynnistyviä kaivoshankkeita, jotka palvelevat osin myös vihreän siirtymän kannalta kriittisten akkumineraalien tuotantoa Euroopassa. Suurin osa isoa raidekapasiteettia vaativista uusista teollisuuden suurinvestoinneista keskittyykin Pohjois-Suomeen.

Pohjoisten rataosuuksien toimivuus on kansallisen edun nimissä turvattava, mutta alueen väyläverkoston kehittämiseen kohdennettu rahoitus on täysin riittämätön. Merkittävä osa Väyläviraston ohjelman investoinneista kohdistuu etelän kasvukolmion ratahankkeisiin. Elinkeinoelämän näkökulmasta vaikuttavuutta saataisiin asettamalla panoksia yhtä lailla pohjoisen elinkeinojen kuljetusten turvaamiseen.

Investointiohjelma ei huomioi EU:n liikennepoliittisia tavoitteita, joita Suomen on osaltaan edistettävä. Väyläverkon kehittämisen tulisi painottua TEN-T-ydinverkkoon eli Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. Ydinverkon keskeisimmät hankkeet, Valtatie 4:n ja Suomen pääradan kehittäminen Pohjois-Suomessa, kuitenkin puuttuvat ohjelmasta.

Ympäristölle kestävämpien ratkaisujen kehittäminen vaatii toimivan ja turvallisen tieverkoston ja tehokkaan raideliikenteen.

Väyläviraston investointiohjelma on takaisku Lapille ja koko Pohjois-Suomelle. Investointipäätökset ovat poliittisesti ohjattuja eivätkä perustu todellisiin väyläverkoston investointitarpeisiin. Jos rahoituksen myöntämisen perusteena on asukastiheys, Suomen harvimmin asuttuna maakuntana Lapilla ei ole mahdollisuuksia. Pohjoisen merkitys on kuitenkin koko Suomelle strategisen tärkeä. Tämän tulisi näkyä huomattavasti painavammin tie- ja raideinvestointien valtionrahoituksessa.

Mihin unohtui koko Suomen väylien kehittäminen? Onko Suomella todella varaa antaa Pohjois-Suomen väyläverkon ja kilpailukyvyn rapistua?

Ulla-Kirsikka Vainio

Rovaniemen kaupunginjohtaja

Susanna Junttila

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Liisa Ansala

Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja

