Etäkoulu olisi turvallisempaa koronan kannalta. Ja sitä paitsi kotona on yleensä parempaa ruokaa kuin koulussa!

Hyvät Helsingin päättäjät, toivottavasti luette tämän kirjoituksen.

Minun mielestäni etäkoulu on monella tapaa parempi oppilaiden jaksamisen kannalta kuin lähikoulu. Etäkoulun yksi hyvä puoli on, että voisi herätä vähän myöhemmin, koska ei ole kivaa, kun on aina ihan väsynyt, kun menee kouluun ja sitten menee ihan huonosti tunneilla. Etäkoulussa ei ole myöskään tosi kova kiire kouluun varsinkin, jos asuu kaukana. Etäkoulu olisi myös turvallisempaa koronan kannalta. Maskiakaan ei tarvitsisi käyttää ja olisi helpompi tehdä tehtäviäkin. Ja sitä paitsi kotona on yleensä parempaa ruokaa kuin koulussa!

Suurin osa opettajista ja vanhemmista on kuitenkin lähikoulun kannalla. Heidän mielestään lähikoulu on parempi kuin etäkoulu, koska aamulla, kun lähtee kouluun, saa liikuntaa ja raitista ilmaa. Opettajille on myös helpompaa opettaa, kun oppilaat ovat fyysisesti koulussa. Etäkoulussa kaikki eivät ehkä keskity opetukseen tunnin aikana.

Mutta kyllähän etäkoulun aikana voi pitää jumppataukoja ja voi mennä haukkaamaan raitista ilmaa. Ja oppilailla itsellä on vastuu seurata opetusta tunneilla, ja se on oma vika, jos ei pärjää tulevaisuudessa.

Olisi kiva, jos toteuttaisitte etäkoulun ajatuksia.

Aatos Heino

Myllypuron peruskoulun 6A-luokka

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.