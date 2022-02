Kuopukselle valkenee vähitellen, ettei yhdeksän rahaa olekaan järin paljon. Moni suomalainen pienipalkkainen on nyt samassa tilanteessa, kun tilipussin ostovoima hupeneekin yhtäkkiä pakollisiin menoihin.

Perheen nuorimmainen varjelee rahakukkaroaan kuin aarretta. Pieni rahamassi on täytetty lahjavaroin: sekalainen kokoelma taskun pohjalle unohtuneita kolikoita ja lomareissuilta ylijääneitä seteleitä. Käsitys rahasummien suuruudesta valkenee alle kouluikäiselle vasta vähitellen, ja siihen asti aarteen arvo mitataan lukumäärän pohjalta.

Yhdeksän rahaa on jo ison ilon aihe, olivat ne sitten senttejä, kruunuja tai zlotyja.

Moni suomalainen elää nyt aikaa, jolloin oman tilipussin todellisuus alkaakin avautua uudessa valossa. Vaivalla tienattu kuukausipalkka tuntuu hupenevan välttämättömiin menoihin tavalla, johon ei ole osattu valmistautua.

Yhdeksän rahaa onkin oikeasti vähän.

Hyvätuloisena en ole se, jonka kuuluu tilanteesta ensimmäisenä valittaa. Silti huomasin hätkähtäväni, kun ensi kertaa maksoin dieselistä yli kahden euron litrahinnan – olkoonkin että kyse oli omasta valinnasta, kokeilumielessä tankkaamastani uusiutuvasta polttonesteestä. Samalla satasella sai normidieseliä vielä puoli vuotta sitten reilut toistakymmentä litraa enemmän.

Juuri polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu on se, joka ostovoimaa nyt eniten kaventaa. Energian kallistuminen siirtyy muun muassa raaka-aineiden ja kuljetusten kautta nopeasti muualle kuluttajahintoihin. Kaikki tämä ruokkii inflaatiota, ja huomaamme kaipaavamme parempaa palkkaa tullaksemme toimeen.

Ruuan hinnassa nousupaineet ovat kovat, kun esimerkiksi viljan tuottajahinta on kiivennyt huippuunsa. Rehu, lannoitteet ja pakkausmateriaalit ovat kallistuneet. Koronaviruspandemia on aiheuttanut maailmankauppaan pitkäkestoisen häiriötilan, joka vaikuttaa kaikkialla kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Kun tavaraa ei ole, hinnat nousevat.

Suomalainen yhteiskunta on nyt uudessa tilanteessa. Korona-aika näyttäytyy epäjatkuvuuskohtana, jonka myötä tulonjakoon liittyvä problematiikka ravistelee pitkästä aikaa voimallisesti yhteiskunnan toimintakykyä ja rakenteita. Jatkuva kasvu on koetuksella.

Toisaalta myös ilmastonmuutoksen vaatimia väistämättömiä toimenpiteitä joudutaan tarkastelemaan yksityistalouden kantokyvyn näkökulmasta. Energiaköyhyys on todellinen haaste maassa, jossa jo asumiseen menee valmiiksi leijonanosa tavallisen työntekijän tuloista.

Hallitus kertoi perjantaina toimista, joilla Suomessa energian kohonneita hintoja pyritään hyvittämään kansalaisille. Pyrkimyksenä on tukea niitä, joihin muun muassa polttonesteiden kallistuminen iskee kivuliaimmin. Keinoihin kuuluu muun muassa työmatkavähennyksen enimmäismäärän ja kilometrikohtaisen vähennyksen nosto.

On ilmiselvästi tarpeen jalostaa kestävän kehityksen ajattelua siihen suuntaan, että kehitys on myös sosiaalisesti kestävää. Toimenpiteitä arvioitaessa on tunnistettava se, että eri kansalaisryhmillä on kovin erilaiset mahdollisuudet muuttaa nopeasti kulutustottumuksiaan haluttuun suuntaan.

Sähköautojen hankintaan suunnatut kannusteet eivät valu tasaisesti eri tuloluokkiin.

Pienipalkkaisten osa on lopulta yhteinen huolemme. Eri puolilta maailmaa on jo esimerkkejä siitä, kuinka esimerkiksi elintarvikkeiden toimitusketjut pettävät, kun teollisuus, kuljetus ja palvelualat eivät saa henkilökuntaa. Tämä näkyy niin tyhjinä hyllyinä kaupoissa kuin lapun luukulle laittaneina ravintoloinakin.

Syyt löytyvät vain osittain koronatartunnoista ja pandemian takia kiinni menneistä rajoista. Myös suhde työntekoon on muuttunut. Raskas suorittava työ työelämän ravintoketjun pohjalla kiinnostaa entistä harvempaa. Pikku hiljaa yhä useampi ammatti valuu tähän alihankinta- ja vuokratyökulttuurin viettävään kuiluun.

Tähtäimen luulisi olevan selvä kaikille: Suomessa jokaisen pitäisi tulla työllään toimeen. Työnteko vaatii reipasta kunnianpalautusta. Duunarinkin tulojen ja menojen tulisi olla järkevässä suhteessa toisiinsa. Jos tämä yhtälö pettää, alkaa myös yhteiskunnan perusta haurastua.

Siksi lähihoitajan tai laitosmiehen bensakuluillakin on väliä.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.