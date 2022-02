Kirjailijoiden toimeentulolle lainauskorvauksilla on huomattava merkitys, sillä Suomessa teosten myyntimarkkinat ovat pienet.

Dekkariseuran jäsenlehden päätoimittaja Päivi Remes kysyi mielipidekirjoituksessaan ”Digitalisaatio voi avata portit lukemisen maailmaan” (HS 16.2.) aiheellisesti, ”haluammeko riittävästi hyödyntää digitalisaatiota räväyttääksemme portit auki lukemisen upeaan maailmaan”. Hän myös muistutti, miten saamme kohtuullisen helposti kirjoja, vaikka asuisimme etäällä palveluista, ja ”lähes jokaisella on jo älylaite, mikä mahdollistaa e- ja äänikirjojen lukemisen”.

Kirjoituksessaan Remes viittasi myös digitaaliseen kirjastokorttiin ja virtuaalikirjastoihin. Olemme samaa mieltä digikirjaston kannatettavuudesta – ja niin tuntuu olevan Suomen valtiokin, joka on rahoittanut eri vuosina useilla miljoonilla euroilla uutta kansallista e-kirjastoa.

Kansallisen e-kirjaston on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2023. Jotain on kuitenkin unohtunut: kirjallisuuden tekijät eli kirjailijat ja kääntäjät. Eduskunta halusi joulukuussa yli puoluerajojen myöntää e-aineistojen lainauskorvauksiin rahaa, mutta lakimuutoksen uupuessa tämä ei ollut vielä mahdollista.

Nyt on lakimuutoksen tekemiseen erinomainen mahdollisuus, kun tekijänoikeuslakia rukataan uusiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön 15.2. järjestämän tekijänoikeuslakiin liittyvän kuulemistilaisuuden perusteella e-aineistojen lainauskorvauspykälää ei kuitenkaan tekijänoikeuslain ensimmäiseen, kiireelliseen ja monelta muulta osin hyvältä kuulostavaan pakettiin sisälly. Miksi? Olimme siinä uskossa, että kulttuuriministeri ja eduskunta olivat yhdessä rintamassa kirjastojen, lukutaidon edistämisen ja tekijöille kuuluvien teknologianeutraalien lainauskorvausten puolella.

Suomessa kirjallisuuden tekijät ovat saaneet kirjastolainoista korvauksia vasta vuodesta 2007 lähtien. Esimerkiksi Ruotsissa lainauskorvausta on maksettu 1950-luvulta saakka. Suomessa maksettavat lainauskorvaukset ovat edelleen huomattavasti pienempiä kuin muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Kirjailijoiden toimeentulolle lainauskorvauksilla on huomattava merkitys, sillä tämän kokoisessa maassa teosten myyntimarkkinat ovat pienet. Suomalaiset lukijat ovat ahkeria kirjaston käyttäjiä, ja e-aineistojen lainaaminen on kasvanut noin 500 prosenttia aivan viime vuosien aikana. Kirjailijoiden tilille korvauksia e-lainoista ei ropise. On käsittämätöntä, että kansallista e-kirjastoa on alettu pystyttää ottamatta huomioon alkutuottajia eli tekijöitä. Ilman tekijöiden tuotantoa ei ole kirjastoja.

Vilja-Tuulia Huotarinen

kirjailija, runoilija, Sanaston kirjallisuuskummi

Riina Katajavuori

kirjailija, runoilija, Sanaston kirjallisuuskummi

