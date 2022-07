On vaikea kuvitella, miten edistynyttä liikkuvan kuvan teko on verrattuna aikaan, jolloin minäkin aloin katsella elokuvia 1930-luvulla. Tuntuu aivan uskomattomalta, mitä kaikkea elokuva- ja peliteollisuus pystyy nykyään kuvalle tekemään. Mutta onhan siihen panostettukin uskomattoman paljon erilaisia resursseja yleisön hyväksi.

Siksi onkin perin merkillistä, että suuri osa yleisöstä on kuitenkin jätetty paarian osaan tekstityksen täysin kurjan laadun takia. Tekstitys ei kerta kaikkiaan erotu silloin, kun kuvatausta on hyvin vaalea, ja niin on todella usein. Ja se pätee kaikkiin ohjelmiin: elokuviin, dokumentteihin ja uutisiin.

Voisi luulla, että nykytekniikalla sen voisi hoitaa automaattisesti, mutta niin hyvää ei voi toivoakaan. Sehän maksaisi. Mutta jotakin varmasti voisi tehdä, jos tahdottaisiin, vähintäänkin tekstityksen taakse musta tausta. Harvoin sen taakse mitään olennaista kuitenkaan jää. Pääasia on, että epäkohdalle tehdään jotakin muuta kuin unohdus.

Antti Hanelius

eläkeläinen, Espoo

