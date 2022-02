Mustreadissa ekonomisti Heikki Pursiainen pitää huippu-urheilua hyvänä esimerkkinä täysin turhasta työstä, jota tuhannet huippulahjakkaat ihmiset tekevät päivästä ja vuodesta toiseen.

”Huippu-urheilu sinänsä on arvokasta. Minulle käsittämättömästä syystä monet ihmiset haluavat katsoa sitä. Urheilun seuraaminen tuottaa heille suurta iloa kaiketi vähän samaan tapaan kuin hyvä ruoka, juoma, kirja tai elokuva meille tavallisille ihmisille.”

”Urheilun suuresta arvosta ei siis ole mitään epäilystä, eikä urheilu sinänsä ole sen turhempaa työtä kuin mikään muukaan viihdetaiteilu. Turhaa työtä syntyy, koska urheilijoita on liikaa.”

”Kun Iivo Niskanen (toivottavasti muistin nimen oikein) voittaa kultaa jonkun muun sijasta, kultamitalien määrä ei kasva. Niskanen vain saa kullan jonkun muun sijasta.”

”Kaikki ne sadat muut, jotka ovat harjoitelleet vuosikausia kisaa varten, ovat tehneet turhaa työtä. Jos he olisivat rakentaneet polkupyöriä tai ajaneet nurmikkoja, maailmassa olisi paljon polkupyöriä ja hyvin hoidettuja nurmikkoja. Nyt maailma ei ole hyötynyt heidän ponnisteluistaan juuri lainkaan.”

”Asia ei ole tietysti ihan näin suoraviivainen. Jotta olympiavoitolla olisi viihdearvoa, voittajalla on oltava kilpailijoita. On siis oltava jokin määrä tosissaan treenaavia huippu-urheilijoita, jotta kisat olisivat tasokkaita ja jännittäviä. – – Kaikkien huippu-urheilijoiden ei siis kannattaisi tehdä jotain muuta, mutta varmasti aika monen kyllä. Jos kaikki maat puolittaisivat olympialaisiin treenaavien urheilijoiden määrän, kisojen viihdearvo laskisi luultavasti hyvin vähän.”

”Maailmassa on näin ollen paljon turhaa hiihtämistä. Hiihdon tuottamat menetykset ovat toki varsin maltillisia, koska kysymyksessä on maailmanlaajuisesti aika vähän harrastettu laji. Turha ammattihiihtely köyhdyttää ihmiskuntaa paljon vähemmän kuin esimerkiksi turha jalkapallon pelaaminen.”

Demokraatissa kirjailija Elina Hirvonen kummastelee sitä, että oikeusministeriö ei arviomuistiossaan näe tarvetta säätää pakkoavioliittoa rikokseksi erillisellä säädöksellä.

”Näkemys on hyvin erikoinen. Pakkoavioliitto on vakava ihmisoikeusloukkaus, jonka YK:n kansainvälinen työjärjestö ILO on vuodesta 2017 lähtien luokitellut modernin orjuuden muodoksi. Auttamisjärjestelmien piirissä on tällä hetkellä kymmeniä pakkoavioliittojen uhreja, mutta Suomessa ei ole annettu pakkoavioliitosta yhtäkään tuomiota. Erillissäädökselle olisi uhrien oikeuksien suojelemiseksi todellinen tarve.”