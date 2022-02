Opintotuen tulorajojen nousu vihdoinkin yli virallisen köyhyysrajan on tervetullut uudistus ja helpottaa monen opiskelijan toimeentuloa.

Hallitus päätti nostaa vuodesta 2023 alkaen opintotuen tulorajoja 50 prosenttia aikaisemmasta tasosta. Uudistus mahdollistaa opiskelijalle aikaisempaa paremmin kesätyöt ja maltillisen työssäkäynnin opintojen ohella.

Työntekoa opiskelun ohessa voi tarkastella monin eri tavoin. Parhaimmillaan oman opiskelualan kannalta relevantit työt syventävät osaamista ja auttavat valmistumisen jälkeen työllistymään omalla alalla, joskus jopa samaan työpaikkaan.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) Tarmo Valkonen nosti kolumnissaan (etla.fi) esille huolen siitä, että tulorajojen nosto saattaisi pidentää tutkintoaikoja ja täten heikentää julkista taloutta. Huoli opintojen pitenemisestä on aiheellinen, sillä jo nyt reilusti alle kolmannes opiskelijoista suorittaa yliopisto-opintonsa viiden vuoden tavoiteajassa. Tilastojen mukaan noin 40 prosenttia opiskelijoista ei ole valmistunut vielä kahdeksan vuoden jälkeen opintojensa aloittamisesta (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen).

Opintotuen tulorajojen nostolla tähän tuskin on merkittävää vaikutusta, sillä, tulorajoista riippumatta, ollakseen oikeutettu opintotukeen, on suoritettava 5 opintopistettä kuukaudessa. Kokonaisuudessaan opintotukea voi nostaa 48 kuukaudelta eli nipin napin opintojen viiden vuoden tavoiteajaksi. Opintotuessa on nyt ja jatkossakin muihin sosiaaliturvan muotoihin verrattuna ankara vastikkeellisuus. Opintotukea ei saa, jos opinnot eivät etene tavoitetahdissa ja tähän vaatimukseen opintotuen tulorajat eivät vaikuta millään tavalla.

Lisäksi opiskelijoilla on kovat kannustimet valmistua tavoiteajassa, sillä silloin on mahdollisuus jopa 6 200 euron opintolainan hyvitykseen. Näillä perusteilla opiskelijoilla on jatkossakin erittäin hyvä syy edistää opintojaan tavoiteajassa ja kehittää opintojen ohella, opintotuen tulorajojen nousun myötä, myös entistä enemmän osaamista työelämässä. Opintotuen tulorajojen nousu vihdoinkin yli virallisen köyhyysrajan on tervetullut uudistus ja helpottaa monen opiskelijan toimeentuloa.

Arvi Tolvanen

hallituksen jäsen, Turun yliopiston ylioppilaskunta

