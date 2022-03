Lykkääntynyttä uudistusta on tehty edellisten vuosikymmenten näkökulmasta, eikä se 2020-luvulla enää riitä.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen lausuntokierros päättyi tammikuussa. Lausuntokierroksen jälkeen lakiluonnos muokataan Sanna Marinin (sd) hallituksen esitykseksi.

Uudistus jäi kesken vuonna 2018 Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaaduttua. Yhteensä uudistuksen valmistelu on kestänyt 12 vuotta. Nykyinen eläinsuojelulaki on yli neljännesvuosisadan takaa, vuodelta 1996. Merkittäviä uudistuksia lakiin ei silti ole luvassa.

Lainvalmistelussa on linjattu, että tuotantotarkoituksia varten pidettävien porsaiden kirurgisesta kastraatiosta halutaan luopua. Linjaus ei kuitenkaan näy lakiluonnoksessa, jossa kysymys kastraatiosta jätetään myöhemmän selvityksen ja lausuntokierroksen jälkeen ratkaistavaksi.

Nykyisin tämä kivulias toimenpide on sallittu eikä kivunlievitystä aina vaadita. Se tehdään porsaanlihan makunyanssien takia, niin kutsutun karjun hajun välttämiseksi. Koska näistä kastraatioista ei lakiluonnoksen perusteella olla varmasti luopumassa, olisi järkevää varmistaa asianmukainen ja oikea-aikainen kivunlievitys toimenpiteen yhteydessä. Nyt ehdotettu kivunlievitysvaatimus ei riitä.

Näennäinen parannus nykytilanteeseen lakiluonnoksessa on sen turvaaminen, että eläimillä on jatkuvasti saatavilla juomavettä. Säännökseen on kuitenkin sisällytetty niin paljon tulkinnanvaraisia poikkeuksia, ettei tavoite tosiasiallisesti toteudu.

Laajemmin tarkasteltuna ongelmallista on lakiluonnoksen jämähtäminen 2010-luvulle. Lakiluonnos vastaa suurelta osin Sipilän hallituksen mukana kaatunutta esitystä, jossa pitkittynyt valmistelu jo näkyi. Sekä Sipilän että Marinin hallituksen lakiluonnoksissa taustamateriaalina on käytetty muun muassa jo vuonna 2012 valmistunutta oikeustieteellistä selvitystä Norjan, Ruotsin, Tanskan, Sveitsin ja Alankomaiden eläinsuojelulainsäädännöstä.

Lakiluonnos onkin jo valmiiksi vanhentunut. Korostuneesti tämä näkyy siinä, ettei Euroopan komission lupausta häkkikasvatuksen kiellon edistämisestä oteta huomioon. Myös Hollannin ja Itävallan turkistarhauksen kieltämistä tukeva aloite, jota on tukenut kymmenen muuta EU-maata, on sivuutettu.

Lakiluonnos rakentuu myös oikeusteoreettisesti ohuelle pohjalle. Huolestuttava esimerkki on luonnoksen toteamus, ettei eläimille voitaisi säätää oikeuksia tai velvollisuuksia.

Eduskunnan lainsäädäntövallan rajat määräytyvät perustuslaissa. On epätavanomaista, että eduskunnan lainsäädäntövallan käytön rajoja pyritään määrittämään tavanomaisen eduskuntalain perusteluissa.

Lakiluonnoksessa korostetaan eläimen terveyden ja hyvinvoinnin keskinäistä yhteyttä niin pitkälle, että eläimen terveys näyttäytyy lähestulkoon takeena eläimen hyvinvoinnista. Terve eläin ei kuitenkaan automaattisesti voi hyvin.

Aiemmat, nykyistä edeltävät eläinsuojelulait ovat vuosilta 1934 ja 1971. Myös nyt säädettävä eläinsuojelulaki on todennäköisesti voimassa vuosikymmeniä. Uutta lakia ei tulekaan säätää sellaiseksi, että se on jo voimaan tullessaan vanhentunut. Lakiluonnoksen perusteella näyttää siltä, että tämä uhka on todellinen.

Nyt uudistettavaa eläinsuojelulakia voidaan luonnollisesti muokata myöhemmin pienemmin muutoksin. Olisi kuitenkin tarpeen joko ennakoida tulevia muutoksia lain sisällössä tai tehdä lain rakenteesta sellainen, että odotettavissa olevat muutokset on suhteellisen helppo tehdä.

” Terve eläin ei automaattisesti voi hyvin.

Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos kantaa nimeä ”laki eläinten hyvinvoinnista”. Koska lakiluonnoksessa esitetyt muutokset ovat vähäisiä, näyttäytyy nimenmuutos viherpesuun verrattavissa olevana ”hyvinvointipesuna”, jossa eläinten kohtelusta pyritään antamaan tosiasiallista parempi kuva.

Ellei lakiluonnokseen tehdä lausuntokierroksen jälkeen merkittäviä muutoksia, lakia olisi vähemmän harhaanjohtavaa kutsua edelleen eläinsuojelulaiksi.

Visa Kurki ja Veera Koponen

Kurki on Eläimet hyvinvointiregiimissä -tutkimushanketta johtava yleisen oikeustieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Koponen on tutkimushankkeessa mukana oleva väitöskirjatutkija.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.