Professori Mikael Fogelholmin kirjoitus (HS Mielipide 18.2.) tohtorinväitöskirjaa tekevän tutkijan heikosta toimeentulosta on professorismieheltä erittäin harvinaista. Kun tohtorinhattu on saavutettu ja aikanaan vakituisesta professorin eläkevirasta juoksee säännöllinen kuukausipalkka ja sosiaalinen status on noussut alimmalta asteikolta ylimmälle, muistot entisestä niukasta opiskelijan elämästä haalistuvat nopeasti.

Suomalaisen tohtorinväitöskirjaa tekevän jatko-opiskelijan asema ja tulevaisuus on muutenkin kuin taloudellisesti turvaton. Väitöskirjan valmistuminen riippuu ohjaavan professorin aktiivisuudesta ja läsnäolosta. Jos tiedekunnan määräämä ohjaaja ei ole kiinnostunut tutkimusaiheesta ja on vaikeasti tavoitettavissa, kannattaa hakea ajoissa oikeita töitä.

Moni maisteriksi valmistunut jää tekemään väitöskirjaa paremman palkan ja työllistymisen toivossa. Siihen liian moni on pettynyt, koska usein työnantajat pitävät tohtoreita ylikoulutettuina ja valitsevat maisterin. Sen vuoksi tohtoriksi kouluttautunut voi joutua tilapäistöihin tai opiskelemaan lopulta parempaa palkkaa saavaksi perushoitajaksi tai autonkuljettajaksi.

Jos tieteen palo ajaa kaikesta huolimatta tutkijan urall, ja väitöskirjan tekemiselle löytyy sopiva tiimi ja tuutori, edessä saattaa olla viisi vuotta kestävä kausi kisällinä, jonka aikana mestarin sana on laki: heikon toimeentulon lisäksi jatko-opiskelijan oikeusturva on heikko. Yleensä kaikki sujuu hyvin, mutta jatkokoulutukseen lähtevän kannattaisi miettiä, mitä muutakin kuin niukkuutta tulevaisuus sisältää.

Juha Karvonen

tohtoriopiskelija, Helsingin yliopisto

