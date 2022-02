Jokaisella sijoitetulla lapsella on takanaan oma ainutlaatuinen tarinansa.

Viime aikoina mediassa on ollut jälleen esillä lastensuojelun epäkohtia. Monella onkin käsitys, että lastensuojelun asiakkuus on rangaistus ja lastensuojelu on yhtä kuin huostaanotto. Vahvat salassapitovelvoitteet estävät työntekijöitä ja lapsia itseään osallistumasta julkiseen keskusteluun, jonka sävy on usein kielteinen.

Me lastensuojelun asiakkaat haluamme osallistua keskusteluun, sillä julkisen keskustelun sävy näkyy lopulta meidän elämässämme. Se näkyy ennakkoluuloina, ulosjättämisenä ja meihin kohdistuvana pelkona.

Sijaishuollossa olevat lapset ja nuoret unohdetaan helposti tässä yhteiskunnassa. He ovat usein kokeneet enemmän kuin olisi tarpeen. Harva saa kuulla olevansa arvokas ja osaava, ja harva tunnistaa itsensä iltapäivälehtien otsikoista, jotka käsittelevät ”ongelmanuoria”.

Lastensuojelusta käytävään julkiseen keskusteluun tulisi lisätä lämpöä ja vivahteita, jotka aiheeseen väistämättä kuuluvat. Jokaisella sijoitetulla lapsella on takanaan oma ainutlaatuinen tarinansa, eikä lasta auta, jos tarina on jo valmiiksi kirjoitettu toivottomaksi. Lapsilla on unelmia, tavoitteita ja halu tulla joksikin. Elossa olemisen lisäksi on muutakin, johon tähdätä. Ja juuri tässä tukeminen on lastensuojelun tarkoitus. Se, että meille tavallisille nuorille mahdollistettaisiin samat lähtökohdat kuin muillekin.

Viime viikolla (18.2.) vietettiin Care Day’tä, kansainvälistä sijaishuollon juhlapäivää. Sijaishuollossa on paljon juhlimisen arvoisia asioita. Jo se, että apua on mahdollista saada, on mahtava asia. Sijaishuollossa olevat nuoret ja heidän saavutuksensa ovat juhlimisen arvoisia ja lastensuojeluun liittyy mielettömästi iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Sijoitettu lapsi ansaitsee ihan ikioman juhlapäivän.

Vilma Vähämaa

Maya Waitara

ja muut Osallisuuden ajan kehittäjäryhmän nuoret

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.