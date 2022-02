Elintarvikkeiden terveellisyydessä on suuria eroja.

Syömishäiriöliiton edustajat kritisoivat (HS Mielipide 19.2.) voimakkaasti ruokapakkausten etuosaan sijoitettuja merkintöjä (HS 13.2.). Merkkejä käytetään monissa maissa ja niiden vaikutuksia on testattu monissa tutkimuksissa.

Syömishäiriöliitto väitti, etteivät yksittäiset ruoka-aineet tai tuotteet sinänsä ole lihottavia. Tosiasia kuitenkin on, että elintarvikkeiden terveellisyydessä on suuria eroja. Esimerkiksi makeiset, perunalastut, sokerijuomat, murot ja pikaruoat sisältävät paljon energiaa, sokeria, kovaa rasvaa tai suolaa. Niiden runsas käyttö on epäterveellistä ja etenkin lasten ja nuorten lihomisessa keskeisenä syynä.

Elintarvikepakkauksissa on jo kauan ollut pakollisia ravintomerkintöjä, joihin sisältyy tieto energian, sokerin, suolan ja kovan rasvan määrästä. Ongelmana on, että ne ovat pienellä fontilla pakkauksen takaosassa, ja etenkin se, etteivät pelkät luvut kerro mitään terveellisyydestä. Ratkaisuna tähän on, että tieto epäterveellisistä määristä kerrotaan selkeällä ja näkyvällä tavalla pakkauksen etuosassa. Sen avulla kaikki ruokakaupassa asioivat saavat tietää, jos tuotteessa on paljon energiaa, sokeria, suolaa tai kovaa rasvaa. Neutraalia ja hyödyllistä informaatiota, jota ei voida kutsua ”ruoan demonisoinniksi”.

Tieto eri ravintoaineiden epäterveellisyydestä perustuu erittäin laajoihin tieteellisiin tutkimuksiin. Pakkausten etuosan yksinkertaisten merkintöjen avulla tämä tieto voidaan välittää ruokakaupan asiakkaille.

Lopuksi pieni tarkennus. HS:n jutussa puhuttiin ruokapakkausten tarroista, mutta kyse ei ole ”tarrojen näpertelystä”, toisin kuin Syömishäiriöliiton kirjoituksessa mainittiin. Niissä maissa, joissa merkit ovat käytössä, elintarviketeollisuus on velvoitettu painamaan epäterveellisyydestä kertovat merkinnät pakkauksiin.

Pertti Mustajoki

lääkäri, professori

puheenjohtaja, Terve paino ry

