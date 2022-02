Valtiovallan kannattaisi palauttaa tutkimuslaitoksiensa resurssit ja luoda erikseen monitieteinen neuvonantajaryhmä.

Professori Geoff Mulgan Lontoon University Collegesta kirjoitti arvostetussa Nature-lehdessä uusimman tieteen valjastamisesta käytäntöön. Sir Geoff ei ole kuka tahansa tutkija, vaan hän on tutkinut nimenomaan joukkoälyä, politiikkaa ja innovaatioiden hyödyntämistä. Hän on ollut hallitusten ja Euroopan komission neuvonantajana tiedepolitiikassa ja osallistunut Suomessakin Sitran ja ajatushautomo Demoksen toimintaan.

Sir Geoffin suurin huoli on, että kukaan ei käännä tieteen tuloksia käytännön politiikan kielelle nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ehdotus ajankohtaisen tieteellisen tiedon kääntämiseksi käyttökelpoiseen muotoon on tiimityö, jossa eri alojen edustajat tekevät synteesiä hallintoa varten.

Monissa maissa on tiedeministeri tai tiedeneuvonantaja. Sir Geoff menee kuitenkin pitemmälle: hänen mukaansa monitieteinen tiimi pystyisi aitoon tieteidenväliseen keskusteluun. Esimerkiksi koronaviruspandemian hoidossa virologian, epidemiologian, lääketieteen, aerosolifysiikan, talouden ja väestön psykologian ymmärtäminen avaisi tietä kaikki näkökohdat huomioiville suosituksille. Olisiko presidentti Sauli Niinistö tarkoittanut jotakin tällaista puhuessaan koronanyrkistä keväällä 2020.

Valtion tutkimuslaitosten tehtävä on toimia välittäjänä tiedemaailman ja valtionhallinnon välillä. Hallitus ei kai saanut haluamaansa, kun se siirsi muutama vuosi sitten resursseja tutkimuslaitoksilta valtioneuvoston kanslialle ja ministeriöille tutkimusrahoituksen suuntaamiseksi käytännön tutkimusprojekteihin. Tämä oli selvästi byrokraattisesta ajattelusta lähtenyt virhe.

Ongelma ei ole siinä, etteivät tutkimuslaitokset tietäisi, mitä kannattaa tutkia, eikä oma tutkimus kata kuin murto-osan tarvittavasta tiedosta. Pätevä tutkija saa suurimman osan tiedosta kansainvälisestä tutkimuksesta. Polttavin tarve on muuttaa tutkimustieto poliittisesti käyttökelpoiseen muotoon.

Tutkimuslaitosten resurssien leikkaaminen näkyy. Asiantuntemus on mennyt ohueksi, eivätkä ne enää houkuttele kaikkein pätevimpiä tutkijoita. Ahdingossaan laitokset ovat myös leikanneet resursseja epäviisaasti. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ympäristöterveyden osaaminen on kapeutunut, ympäristöriskien arviointikyky on heikentynyt ja mahdollisuudet antaa monipuolista konsultaatioapua ministeriöille ja hallitukselle ovat kärsineet.

Valtiovallan kannattaisi siis palauttaa tutkimuslaitoksiensa resurssit ja luoda erikseen monitieteinen neuvonantajaryhmä, jossa tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijat välittäisivät uusinta tietoa ja antaisivat konsensusvastauksia hallinnon ongelmiin. Pysyviä neuvonantajan virkoja ei kannata rakentaa, koska vain kansainvälistä tiedettä aktiivisesti seuraava tutkija pystyy vastaamaan ajan haasteisiin ja antamaan järkeviä vastauksia, joita nopeasti kehittyvä tieto tuo tullessaan.

Suppeita esimerkkejä tällaisesta toiminnasta ovat lääkärijärjestöjen käypä hoito -suositukset tai ravitsemusneuvottelukunnan suositukset. Ne ovat järkevöittäneet monia käytäntöjä alallaan.

Jouko Tuomisto

emeritusprofessori, Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.