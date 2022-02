Nuuksio on erittäin suosittu paikka viettää aikaa luonnossa niin kesällä kuin talvellakin. Talvisin alueella liikkuminen on kuitenkin rajallista, koska kansallispuiston alueelta puuttuvat kunnostetut hiihtoladut.

Tilanne on outo. Hiihto on perinteinen suomalainen tapa liikkua luonnossa, mutta luonnossa liikkujalle on Nuuksion kansallispuiston alueella tarjolla vain jalan liikkumista, lumikenkäilyä ja umpihankihiihtoa. Vertailukohtana voidaan todeta, että pohjoisten kansallispuistojen vetonauloja ovat hyvin ylläpidetyt latuverkot. Ennen kansallispuiston perustamista pystyi Helsingin Laakson urheilukentältä hiihtämään jopa Vihdin Salmeen. Nykyään se ei ole mahdollista, koska kunnostetut ladut päättyvät kansallispuiston rajalle.

Nuuksion kansallispuistoon ei välttämättä kaivata latukoneen levyisiä hiihtoreittejä, vaan Nuuksio olisi oiva paikka monien kaipaamille moottorikelkalla tehdyille erälatureiteille. Ne olisivat samantyyppisiä kuin ne, joita alueella oli ennen kansallispuistoa.

Jouko Jylhä

Espoo

