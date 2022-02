Tulevan kasvukauden elinkelpoinen tuotto täytyy varmistaa tuottajille nyt.

Helsingin Sanomat toi pääkirjoituksessaan (11.2.) esille huoltovarmuutemme kenties suurimman ongelman. Tiloilla on ankarat ajat. Syyksi tähän todettiin teollisuuden ja erityisesti kaupan vahva asema ruokaketjussa. Tuottajien ahdinko tarkoittaa, että koko Suomelle koittaa kohtalokkaat ajat, jos huoltovarmuutemme tärkein lenkki, alkutuotanto, pettää.

Levottomat olot maailmalla voivat heijastua piankin meidän huoltovarmuuteemme. Korjausliike on tehtävä nyt, mutta miten?

K-ryhmän ja S-ryhmän osuus päivittäistavarakaupasta on yli 80 prosenttia. Niiden yhteiskuntavastuun on oltava samaa luokkaa. Näillä ketjuilla on jo aivan tarpeeksi myymälöitä ympäri Suomea. Laajenemisiin suunnitellut rahat on syytä jäädyttää.

Katteet kaupassa ovat kohdallaan. Niistä on varaa lohkaista tuottajille elinkelpoinen siivu. Käsi sydämelle siellä kaupan ja teollisuuden pääkonttoreissa: Onko teillä malttia tyytyä hieman pienempiin katteisiin ja pitää Suomen ruokaomavaraisuudesta huolta? Ellei ole, se tietää kylmää kyytiä koko valtakuntaan.

Tulevan kasvukauden elinkelpoinen tuotto täytyy varmistaa tuottajille nyt. Tarvitaan kauaskantoista vastuunkantoa siellä, missä päätöksiä tuottajahinnoista tehdään. Nyt.

Erkki Heiskanen

Heinola

