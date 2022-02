Varusmiehiä rohkaistaan epäkohtien esille tuomiseen. Esimiesten velvollisuus on ottaa epäkohtiin liittyvät ilmoitukset vakavasti ja käsitellä ne viipymättä.

Saara-Sofia Sirénin ja Terhi Heinilän kirjoituksesta (HS Vieraskynä 19.2.) sai sellaisen kuvan, että Puolustusvoimissa vallitsee toimintakulttuuri, jossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin tai epäasialliseen käyttäytymiseen, kuten seksuaaliseen häirintään, ei suhtauduttaisi vakavasti. Tämä ei pidä paikkaansa. Puolustusvoimat pyrkii avoimeen, keskustelevaan ja läpinäkyvään toimintaan kaikilla tasoilla, missä epäkohtia tuodaan esille ja niitä käsitellään.

Tunnistamme sen, että osa naisista on palveluksensa aikana kokenut häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä. Jokainen tapaus on liikaa. Puolustusvoimien koulutuskulttuurin tavoite on puuttua epäkohtiin ennakoivasti. Varusmiesten antaman palautteen perusteella korjataan tarvittaessa toimintaa. Käytössämme on erityyppisiä mittareita. Varusmiesten loppukyselyt ja tällä hetkellä kokeilukäytössä olevat jaksokyselyt ovat esimerkkejä seurannan työkaluista. Jaksokysely tehdään kuuden viikon välein, ja saadun palautteen perusteella toimenpiteitä tehdään heti asioiden parantamiseksi.

Normaalista poikkeavat koulutus- ja vapaa-aikajärjestelyt sekä tämän vuoden alusta alkaen vaikea koronavirustautitilanne varuskunnissa ovat vaikuttaneet varusmiesten jaksamiseen ja toimintaan. Ikävä kyllä tilanne näkyy myös epäasiallisena käyttäytymisenä. Varusmiesten ja erityisesti naisten kokemukset simputuksesta, kiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä ovat hieman lisääntyneet korona-aikana. Toisaalta varusmiehet ovat antaneet tänä aikana kaikkien aikojen parhaimmat arvosanat saamastaan varusmieskoulutuksesta. Erityisen hyvänä pidetään varusmiesjohtajien ja palkatun henkilökunnan toimintaa sekä armeija-aikaa kokonaisuutena. Naiset arvioivat varusmieskoulutusta miehiä myönteisemmin.

Puolustusvoimat on myös yhteiskunnan peili. Varusmiespalvelukseen tulee puolen vuoden välein henkilöitä, joiden käytösmallit ja puhetapa eivät kaikilta osin vastaa syrjimättömyyden vaatimuksia. Tämän kitkemiseksi teemme aktiivisesti työtä jokaisen saapumiserän kanssa palveluksen alusta alkaen teemalla ”särmä ei syrji”. Kehitämme jatkuvasti esimies- ja alaistaitoja avoimen vuorovaikutuksen pohjalta.

Varusmiehiä rohkaistaan epäkohtien esille tuomiseen. Esimiesten velvollisuus on ottaa epäkohtiin liittyvät ilmoitukset vakavasti ja käsitellä ne viipymättä. Asioita ei saa lakaista maton alle. Yleisimpään epäkohtaan, epäasialliseen kielenkäyttöön, puututaan heti niin varusmiesten kuin henkilökunnankin osalta.

Puolustusvoimat tekee parhaansa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tunnemme suuren vastuumme asiassa, ja työtä on vielä paljon jäljellä. Epäasiallista toimintaa ei hyväksytä nyt eikä tulevaisuudessa.

Kari Pietiläinen

eversti, Pääesikunnan koulutuspäällikkö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.