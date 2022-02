Yhdysvallat saattoi 1990-luvulla kylmän sodan tauottua sortua ylimielisyyteen ja vauhtisokeuteen, mutta sen jälkeiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet myös Venäjän sisäiset syyt.

Joulun alla ilmestynyt M. E. Sarotten tutkimus Not One Inch perkaa Yhdys­valtojen ja Venäjän 1990-luvun suhteet. Tanakkaa opusta pitää kasassa Naton itälaajenemisen tarina. Mitä milloinkin lupailtiin? Ja mihin se johti?

Mary Sarotte tunnetaan Berliinin muurin murtumisen kärkitutkijana, jolla on kyky kaivaa esiin aina uusia lähteitä ja saada aikalaiset puhumaan. Näin nytkin.

Uuden teoksen otsikko on Yhdysvaltojen ulkoministerin James Bakerin tunnetusta lauseesta, kun hän helmikuussa 1990 kauppasi Mihail Gorbatšoville Saksan yhdistymistä, johon piti saada neljän voittajavallan suostumus. Baker väläytti, että Naton joukkoja ei tulisi entisen DDR:n alueelle, ”ei tuumaakaan” yli siihenastisen rajan. Tällaista ratkaisua edesauttoi Saksan massiivinen rahoitus puna-armeijan poistumisen tueksi. Tämä sopimus pätee yhä.

Puhe oli vain Saksasta, Naton laajeneminen kauemmas ei silloin ollut mielessä. Kun asia Neuvostoliiton romahdettua nousi esiin, Venäjän puolelta tulkittiin Bakeria niin, ettei Nato laajenisi minnekään Saksasta itään.

Toukokuussa 1997 Venäjä kuitenkin suostui – talous oli jälleen kuvassa – Pariisin sopimukseen, joka salli sotilasliiton laajenemisen. Se alkoi lännen tarpeesta vakauttaa uuden Saksan lähialue. Nyt Nato on saanut jo 14 jäsentä lisää.

Toimiko Yhdysvallat ylimielisesti, vauhtisokeana? Unohtuiko Winston Churchillin neuvo voittajille: olkaa jalomielisiä. Sarotten mukaan kyllä, ja kukin tehty ratkaisu johti aina vääjäämättä seuraavaan. Vertauskuvana on syöttöhaka tai säppipyörä (ratchet), joka sallii liikkua vain yhteen suuntaan.

Näinkin, mutta ei linja ollut vankkumaton ja aina kirkas. Rohkea veto vakavalta tutkijalta on tuoda sumealta puolelta esiin Monica Lewinskyn tapaus. Sen käänteet näet osuivat Nato-käänteiden yhteyteen, ja presidentti Bill Clintonin keskittyminen herpaantui. Neuvonantaja Strobe Talbottin mielestä Clinton oli Pariisissa kuin unissakävelijä.

Sen ajan utopismi jää aika lailla sivuun. Ei Nato ollut Venäjällekään se peikko mikä nyt.

Toinen Sarotten pääteesi on spekulatiivisempi. Kirjan mukaan lännen 1990-luvun hybris ruokki ratkaisevasti demokratian typistymistä Venäjällä ja Vladimir Putinin nousua. Toisaalta voi tulkita niinkin päin, että Valkoinen talo pitkitti Naton laajenemista, jotta Boris Jeltsin pysyisi vallassa.

Varmasti Yhdysvaltojen asenne vaikutti, mutta oli muitakin tekijöitä, myös Venäjän sisäisiä. Samaan suuntaan olisi menty, ehkä hitaammin, vaikka olisi edetty varovammin. Painavin mahdollisuus olisi ollut mittatilausjäsenyys, jollaisia on Natossa ennestään esimerkiksi Norjalla ja Tanskalla.

Kirjan mukaan olisi kannattanut kuunnella suomalaisia ja ruotsalaisia ja elvyttää vuonna 1948 rauennut Skandinavian puolustushanke, baltit mukana ja linkitettynä Natoon. Tässä lähdepohja on kapea, presidentti Martti Ahtisaaren heitto rauhankumppanuudesta Yhdysvaltojen lähettiläälle. Tarkoittiko Ahtisaari tosiaan tuota?

Venäjä on poiminut haukkapaloja, Putinista alkaen: ”Ei tuumaakaan itään – sanoivat meille 90-luvulla. Ja mitä? Pui-ja-si-vat. Suorastaan julkeasti petkuttivat.” Tässäkin on vedätystä: peitellään perustavoitetta, Ukrainan eli vaihtoehtoisen ”toisen Venäjän” nujertamista.

Tutkijaa huomio voi hirvittää, mutta kestettävä se on. Sarotte lohduttautuu sillä, että Ukrainan uhkaamisen pohjana on julma laskenta: mitä voi saada ja millä hinnalla. ”Tuskin Putin on kovinkaan huolissaan historiallisesta tarkkuudesta.”

Historiasta löytyy muutakin kuin Putinin narratiivi. Kun hän nyt kärttää paperia, voisi muistaa miten suursota vältettiin ohjuskriisissä vuonna 1962. Yhdysvallat lupasi suullisesti, ettei enää hyökkää Kuubaan. Tämä on pitänyt kohta 60 vuotta.

Kirjoittaja on poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.