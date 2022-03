Joka toinen terveysasemien asiakas hoidetaan samana tai seuraavana päivänä yhteydenotosta.

Hannu Oskala kysyi (HS Mielipide 14.2.), miksi Helsinki luopui Vallilan terveysaseman toimintamallista, kun terveysaseman palvelut siirtyivät Kalasatamaan vuonna 2018. Hänen mukaansa toimintamalli olisi otettu käyttöön uudestaan vasta nyt Kannelmäen terveysasemalla, jonka palvelut tuottaa yksityinen toimija.

Oskala nosti esiin tärkeän aiheen terveyspalvelujen toimivuudesta. Pyrimme Helsingissä osaltamme vastaamaan kysynnän haasteisiin, jotka ovat tuttuja monessa paikkaa ympäri Suomea. Helsingin terveysasemia ja -palveluja on tämän vuoksi jo vuosia kehitetty palvelujen turvaamiseksi. Kehitystyö ei ole missään vaiheessa katkennut – ei myöskään silloin, kun Kalasatama otettiin käyttöön, vaan päinvastoin.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa asiakasta hoitaa moniammatillinen tiimi. Sama toimintatapa on käytössä myös muualla Helsingissä. Terveysaseman palvelujen lisäksi asiakas saa tarvitsemansa yhteen sovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut esimerkiksi hammashoidosta, psykiatriasta ja sosiaalipalveluista. Toimintatavassa oleellista on palvelujen jatkuvuus. Yhteistyö eri palvelujen välillä on tämän toimintatavan ansiosta lisääntynyt.

Kannelmäen terveysasemalla asiakkaan palvelutarve pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälle jo ensikontaktin, esimerkiksi puhelun aikana. Näin toimimme lisääntyvässä määrin myös muilla Helsingin terveysasemilla. Joka toinen terveysasemien asiakas hoidetaan samana tai seuraavana päivänä yhteydenotosta.

Ideana Helsingin kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien välisessä yhteistyössä esimerkiksi Kannelmäessä on kehittää palveluja yhdessä ja löytää yhteisesti uusia ratkaisuja terveyspalvelujen haasteisiin.

Kahden viime vuoden aikana terveyspalvelujen uudistamista on hidastanut merkittävästi koronavirusepidemia ja sen vaatimat toimet. Terveysasemien henkilökuntaa on jouduttu siirtämään muualle koronapotilaiden hoitoon, ja myös terveysasemien toiminnassa koronan hoito on ollut iso osa toimintaa.

Jarja Ijäs

vs. terveysasemien johtajalääkäri

Helsingin kaupunki

