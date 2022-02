Suomi on haluttu väkisin vääntää kaupungistuneemmaksi kuin se todellisuudessa on.

Suomessa haluttiin pitkään pitää kaupunki ja maaseutu kuntajaotuksella erillään. Ajateltiin, että 1900-luvun alussa kaupungiksi tulleen Lahden jälkeen ei tarvita enää uusia kaupunkeja.

Suuri muutos tapahtui, kun vuoden 1976 kunnallislaissa kauppalat lakkasivat ja niistä tuli kaupunkeja. Suuren kuntauudistuksen kariuduttua tehtiin 1970-luvun alussa kuntaliitoksia, joissa maalaiskunta liittyi keskuskaupunkiin. Syntyi pienen keskusytimen ja laajojen maaseutualueiden muodostamia uudenlaisia kuntia, joiden maantieteellinen olemus erosi suuresti perinteisistä kaupungeista.

Kaupungin käsite hämärtyi edelleen 1990-luvulla, jolloin kunnat saivat itse ryhtyä päättämään statuksestaan. Tällä tavoin useista puhtaista maaseutukunnista tuli kaupunkeja, koska nimenmuutoksen ehkä arvioitiin edistävän kunnan kilpailukykyä.

Lopullisesti tilanne sekavoitui vuonna 2009, jolloin tehtiin kolmisenkymmentä kuntaliitosta. Monilla kaupunkiseuduilla useat ympäröivät maaseutukunnat liittyivät keskuskaupunkiin. Näin tapahtui esimerkiksi Hämeenlinnan, Kouvolan ja Salon seuduilla. Lopputuloksena oli erittäin moniaineksisia keskusytimen ja laajojen maaseutualueiden muodostamia kokonaisuuksia, joiden kutsuminen kaupungeiksi perinteisessä mielessä on keinotekoista.

Kaupunkikäsitteen inflaatio on johtanut aluekehittämisen asetelman sumentumiseen. Kaupunki viittaa nykyisin liian erilaisiin maantieteellisiin kokonaisuuksiin. Kaupungista on tullut aluekehittämisen katsannosta tyhjä käsite. Suomi on haluttu väkisin vääntää kaupungistuneemmaksi kuin se todellisuudessa on. Tämä on vienyt terän kaupunkipolitiikasta ja vähentänyt monipuolisen maaseutumme mahdollisuuksien tunnistamista.

Käsitteellinen ongelma poistuisi, jos alettaisiin yksinkertaisesti puhua kunnista ja niiden kehittämisestä. Se voisi olla edellytyksiä luovan aluepolitiikan vahva lähtökohta.

Hannu Katajamäki

aluetieteen emeritusprofessori

Turku

