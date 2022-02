Kela-korvausleikkaus on epämiellyttävä huomenlahja sote-alueille

On erittäin huono päätös ajoittaa leikkaukset ajankohtaan, jossa tapahtuu suuri hallinnollinen muutos.

Hallitus tiedotti 16. helmikuuta leikkaavansa etuajassa yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksia. Tätä on perusteltu sillä, että uudet sote-alueet aloittavat vuoden 2023 alussa ja rahoitusta halutaan kanavoida uudelleen.

Parlamentaarinen työryhmä esitti vuoden 2021 lopulla, että korvausleikkauksia ei kannattaisi tehdä samaan aikaan terveydenhuollon historiallisen suuren muutoksen tullessa voimaan. On oletettavaa, että sote-alueiden toiminta vakiintuu vasta ajan kanssa ja muutosvaiheeseen liittyy monia haasteita ja kapasiteettiongelmia.

Monet lääketieteen erikoisalat kamppailevat hoitojonojen kanssa. Silmätaudeilla jonot ovat pidentyneet, ja pelkästään koronaviruspandemian aiheuttamaa hoitovelkaa kurotaan kiinni vielä pitkään. Kela-korvausten turvin osa kansalaisista on hoidattanut vaivojaan yksityisesti. Silmätautien osalta Kela-korvattuja käyntejä on erikoisaloista eniten, noin 500 000 vuodessa. Korvausleikkausten myötä on oletettavaa, että kysyntä julkiselle terveydenhuollolle kasvaa selvästi.

On erittäin huono päätös ajoittaa leikkaukset ajankohtaan, jossa tapahtuu suuri hallinnollinen muutos. Parempi ratkaisu olisi noudattaa parlamentaarisen työryhmän esitystä ja tarkastella tilannetta uudestaan sote-alueiden toiminnan vakiinnuttua. Kelakorvausten leikkaus juuri nyt on epämiellyttävä huomenlahja uusille sote-alueille.

Mika Harju

apulaisprofessori, silmätautien erikoislääkäri

Suomen silmälääkäriyhdistyksen puheenjohtaja

Marko Määttä

dosentti, silmätautien erikoislääkäri

Suomen lääkäriliiton silmälääkärit-alaosaston puheenjohtaja

