Ukrainan kriisi avaa Etyjille mahdollisuuden nousta pysyvästi euroatlanttista maailmaa yhteen sitovaksi voimaksi.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei ole äänekkäin peluri Ukrainaa koskevassa umpikujassa. Se on kuitenkin nousemassa Naton ja EU:n varjoista ja saamassa viimein ansaitsemansa kunnioituksen ja tuen.

Yhdysvalloissa kiinnostus Etyjiä kohtaan on virinnyt viime aikoina uudelleen. Tästä todistaa varaulkoministeri Wendy Shermanin voimakkaasti ja toistuvasti esittämä tuki Puolan aloitteelle Euroopan uudesta turvallisuusdialogista Etyjin puitteissa.

Etyjissä on paljon potentiaalia. Meillä on nyt mahdollisuus ajatella asioita painostusta ja sille periksi antamista pitemmälle. Voimme pohtia, millaisia suhteita haluaisimme nähdä alueellisesti kansainvälisessä järjestelmässä ja millaiset työkalut auttaisivat luomaan ja ylläpitämään näitä suhteita.

Etyj tarjoaa meille ulospääsyn kaksinapaisesta tai kahdenvälisestä tavasta mieltää euroatlanttinen turvallisuus. Tuo malli tuottaa pettymyksen ihmisille jakolinjan molemmin puolin – puhumattakaan jakolinjojen väliin jäävistä, kuten Ukrainan asukkaista.

Etyjin uusi nousu osoittaa, ettei nykyistä pattitilannetta pitäisi verrata tilanteeseen Münchenissä vuonna 1938, Berliinissä vuonna 1961 tai Kuubassa vuonna 1962. Vertailukohdaksi pitäisi ottaa Helsinki vuonna 1975. Tuolloin Euroopan ja Pohjois-Amerikan kansakunnat tulivat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssiin, Etyjin edeltäjään, allekirjoittamaan Helsingin päätösasiakirjaa. Tärkeä sopimus auttoi viemään kylmän sodan päätökseensä pitkälti rauhanomaisesti, ja se on sittemmin ollut Euroopan turvallisuuden perusasiakirja.

Etyjiä on pidetty heikkona, koska siltä puuttuvat EU:n taloudellinen ja Naton sotilaallinen voima. Etyj tukee diplomatiaa 57 jäsenmaassa Vancouverista Vladivostokiin, mutta merkittäväksi toimijaksi se tunnustetaan vasta nykyisen kaltaisessa kriisissä.

Välinpitämättömyyttä on saattanut pitää yllä sekin, että valitettavasti jakautuneesta Euroopasta voi olla osapuolille myös hyötyä. Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimet vain korostavat tätä ajattelutapaa.

Aiemmin Etyj on kriisien jälkeen vaipunut taka-alalle. Nykyinen Ukrainan kriisi voi kuitenkin sekoittaa asetelmia siinä määrin, että Etyj voisi omaksua pysyvämmin sille luonnollisen roolin euroatlanttista maailmaa yhteen sitovana voimana. Se ei missään nimessä ollut Putinin tavoitteena, kun hän käynnisti tämän kriisin. Mutta ei myöskään Leonid Brežnev tavoitellut Neuvostoliiton hallitsevan aseman kirpoamiseen johtanutta muutosliikehdintää itäisessä Euroopassa, kun hän allekirjoitti Helsingin päätösasiakirjan vuonna 1975.

Helsingin päätösasiakirja muodosti perustan kansainväliselle järjestykselle kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa. Etyjin puitteissa on sen jälkeenkin muotoutunut sääntöjä ja normeja seurantakokouksissa ja muissa tapaamisissa.

Mikään Etyjin toimista ei yksin pysty estämään sotaa, jonka jokin maa on päättänyt aloittaa. Ne voivat kuitenkin estää sellaisen sodan, jota yksikään valtio ei halua. Ne voivat myös lievittää sitä epäluottamusta ja vihamielisyyttä, joka usein edeltää sotaa. Kattavana euroatlanttisena järjestönä Etyj tarjoaa mallin koko Euroopan ja Pohjois-Amerikan turvallisuusyhteisölle.

Washingtonissa ja muissa pääkaupungeissa on aika arvioida uudelleen Etyjin rahoitusta ja lisätä asevoimien yhteistyövaltuuksia. Rauhankumppanuus on hyvä esimerkki siitä, mitä voitaisiin tehdä Etyjin puitteissa yhteistyössä Naton kanssa.

Etyjin elvyttäminen merkitsisi paljon muutakin kuin sinänsä tärkeää Minskin sopimusten täytäntöönpanoa. Etyjin tulisi järjestää huippukokous, joka vahvistaisi järjestön aseman euroatlanttista turvallisuutta koskevien keskustelujen ja ongelmien ratkaisun tärkeimpänä foorumina.

YK:ta lukuun ottamatta Etyj on ainoa organisaatio, joka pystyy tähän. Ja YK:sta poiketen kaikilla Etyjin jäsenmailla on samankaltaiset alueelliset intressit. Tärkeintä on varmistaa, että Eurooppa on rauhallinen ja jakamaton siten kuin monet idässä ja lännessä visioivat Berliinin muurin kaaduttua vuonna 1989.

On tullut aika hyödyntää täysin mitoin Etyjin arvokasta organisaatiota. Nyt käsillä olevaa kriisiä voidaan lähteä ratkomaan Etyjin johdolla, ja Etyj voi myös tarjota uuden mahdollisuuden entistä laajapohjaisemmalle, rakentavalle diplomatialle.

James Goodby ja Kenneth Weisbrode

Goodby on entinen Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs. Weisbrode on kirjailija ja historioitsija.

Kirjoittajat ovat käsitelleet teemaa laajemmin New Diplomatic History -verkkosivustolla julkaistussa esseessä.

