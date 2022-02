Lapin Kansa kirjoittaa eduskunnalle jätetystä esityksestä seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi.

”Uusi laki astunee voimaan vuonna 2023. Tärkein muutos on, että jatkossa raiskauksen määrittelyssä keskeistä on uhrin oma tahto. Jos joku on sukupuoliyhteydessä jonkun kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, kyseessä on raiskaus. Nyt raiskauksen tunnusmerkit täyttyvät vasta, kun teossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa ja uhri on puolustuskyvytön.”

”Myös lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat – tekijälle on luvassa lähes aina ehdotonta vankeutta.”

”Suomi seuraa lakimuutoksessa muun Euroopan esimerkkiä. – – Samalla rikoslakimme päivittyy vastaamaan allekirjoittamiamme kansainvälisiä sopimuksia, joiden mukaan sukupuoliyhteys ilman suostumusta on raiskaus.”

”Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan vuosittain noin 50 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa, mutta raiskauksia ilmoitetaan poliisille vain noin 1 500. Lakimuutos alentanee ilmoituskynnystä. Tämä tietää lisätyötä poliisille ja tuomioistuimille, mikä on huomioitava niiden resursseissa.”

”Kriitikot ovat esittäneet epäilyksiä raiskauksen todistamisen vaikeudesta – siitä, onko seksiin annettu suostumusta vai ei. Epäilykset lienevät turhia. Oikeusmurhan mahdollisuus tuskin kasvaa olennaisesti, vaikka raiskauksissa yleisten ’sana sanaa vastaan’ -tilanteiden määrä nousisikin. Tuomioon ei tarvita enää näyttöä väkivallasta, mutta muun näytön tarve ei katoa. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, ettei lakiuudistuksen lähtökohtana ole raiskaajan, vaan uhrin oikeuksien tunnustaminen.”

Hämeen Sanomat arvioi, että autokannan sähköistyminen on jakamassa kansaa kahtia.

”Autoala ennakoi, että autokannan sähköistyminen etenee Suomessa jopa odotettua nopeammin. Samaan aikaan osa autoilijoista vaatii kovaan ääneen, ettei valtio ohjaile autojen käyttövoiman valintaa.”

”Viime vuonna noin 10 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköautoja ja 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Tänä vuonna täyssähköautojen osuus noussee jo 17 prosenttiin rekisteröinneistä ja ladattavien hybridien 23 prosenttiin.”

”Bensa- ja dieselautot eivät kuitenkaan katoa maanteiltä vielä pitkään aikaan, sillä autokannan nykyinen kiertonopeus on yli 20 vuotta.”

”Henkilöautokanta pitäisi saada päästöjen vähentämiseksi uusiutumaan selvästi nykyistä vauhdikkaammin, mutta keppilinjan sijaan tarvittaisiin lisää porkkanoita. Ja tarjolle lisää vähän käytettyjä ja kohtuuhintaisia sähköautoja.”