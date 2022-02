Päätös Nato-jäsenyydestä ei ole helppo, mutta senkin hyödyistä ja haitoista olisi pystyttävä keskustelemaan ymmärrettävästi.

Suomen turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa on 1990-luvulta lähtien palloteltu käsitteellä Nato-optio. Kun finanssialalla puhutaan optioista, on kyseessä johdannaisinstrumentti, joka antaa haltijalleen oikeuden mutta ei velvollisuutta tehdä jotain tulevaisuudessa. Hyödykkeeseen sidottu osto-optio, jonka kaltainen ilmeisesti Nato-optiokin olisi, antaa oikeuden lunastaa kyseinen hyödyke määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa.

Optioihin liittyy useita muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä lunastushinta. Optiota ei saa ilmaiseksi, vaan siitä on maksettava hinta eli preemio. Minkä hinnan Suomi on Nato-optiostaan maksanut? Optioille on lisäksi aina määritelty voimassaoloaika – optio on lunastettava määrättyyn eräpäivään mennessä, muuten se raukeaa. Mikä on Nato-optiomme eräpäivä? Voisimmeko kenties hankkia uuden Nato-option kyseisen eräpäivän jälkeen ja taas jatkaa spekulointia jäsenyydestä?

Useat poliitikoistamme suojautuvat mielellään Nato-option taakse, ehkä välttääkseen ilmoittamasta selkeää kantaansa. Uskallan kuitenkin epäillä, että tuskin kellään heistä olisi antaa tarkkoja määritelmiä tämän option ominaisuuksista. Todennäköisesti siksi, koska niitä ei ole.

Arvoisat päättäjät, olette yhden Suomen rauhanajan suurimman turvallisuuspoliittisen päätöksen äärellä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että nykyisissä korkean tason keskusteluissa kilpaillaan enemmän siitä, kuka käyttää Nato-optiota taitavimmin argumentaatiossaan. Päätös Nato-jäsenyydestä ei ole helppo, mutta senkin hyödyistä ja haitoista olisi pystyttävä keskustelemaan ymmärrettävillä ja selvillä käsitteillä. Nato-optio ei ole sellainen.

Jan Nordin

kauppatieteiden maisteri

Certified European Financial Analyst (CEFA)

Vantaa

