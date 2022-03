Leikki-ikäisillä lapsilla ja heidän vanhemmillaan on oikeus neuvolan terveystarkastuksiin

Neuvolapalvelujen supistaminen jättää perheet osin yksin tiedon, tuen ja avun tarpeineen.

Koronapandemian alussa tehtiin kriisitilanteeseen varautumisessa osin perusteetta äkkinäisiä ratkaisuja terveystarkastusten siirtämisestä tai kokonaan tekemättä jättämisestä. Tehdyt ratkaisut aiheuttivat myöhemmin ruuhkaa neuvoloissa, kun paikattiin tekemättä jääneitä terveystarkastuksia. Lisäksi aiheutui viivettä perheiden tuen tarpeiden tunnistamisessa ja hoitovelkaa.

Tietoomme on tullut, että joillakin paikkakunnilla on jätetty tänäkin vuonna kokonaan tekemättä osa yli 1,5-vuotiaiden lasten terveystarkastuksista. Kaksi terveystarkastusta on myös saatettu nivoa yhdeksi terveystarkastukseksi, jolloin terveystarkastusten väli pitenee kohtuuttomasti.

Alle kouluikäisten lasten terveystarkastuksien määrästä on säädetty valtioneuvoston asetuksella vuonna 2009. Kahden vuoden iästä lähtien terveystarkastukset ajoittuvat lapsen syntymäpäivän lähelle. Suomessa on kansainvälisessä vertailussa, jopa muihin pohjoismaihin verrattuna, ainutlaatuinen yhdistelmäneuvolajärjestelmä ja myös koko perheelle järjestetyt laajat terveys­tarkastukset.

Terveystarkastuksissa tavoitteena on selvittää lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea koko perheen hyvinvointia, vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. Huolellisesti toteutetut terveystarkastukset mahdollistavat, että terveydenhoitajat tunnistavat sekä lapsen että perheen tuen tarpeen laaja-alaisesti väestössä. Tukea tarvitseville voidaan tarjota esimerkiksi lisäkäyntejä ja muuta räätälöityä apua. Varhainen tuen tarpeen tunnistaminen vähentää viivettä avun saannissa, jolloin ongelmat eivät pääse syvenemään. Näin on aikaansaatu säästöä verrattuna jämeriin korjaaviin palveluihin.

Tarkastusten keskeiset sisällöt muotoutuvat yksilöllisesti lapsen ikävaiheen ja perheen tilanteen mukaisesti. Siksi eri ikävaiheen terveystarkastuksia ei saa nivoa yhteen kuten nyt on tehty. Vuosittain järjestettyjä leikki-ikäisen terveystarkastuksia ei saa lähteä vähentämään, jotta lasten terveysseuranta ja perheiden tuki eivät vaarantuisi.

Tätä tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimus. Kyselyyn vastanneista neuvolassa työskentelevistä ammattilaisista 85 prosenttia ilmoitti, että heidän huolensa lasten hyvinvoinnista on huomattavasti tai jonkin verran suurempaa kuin ennen koronapandemiaa. Myös mielenterveysongelmiin liittyviin käynteihin käytettiin neuvoloissa suurempi osuus työajasta kuin ennen koronaa.

Neuvola tukee vanhempia heidän kasvatus­tehtävässään ja koko perheen psykososiaalista hyvinvointia. Terveystarkastuksissa on mahdollista arvioida perheen tuen tarve ja mahdolliset riskit lapsen kasvussa ja kehityksessä. Neuvolapalvelujen supistaminen vaarantaa nämä tehtävät ja jättää perheet osin yksin tiedon, tuen ja avun tarpeineen. Perheille tulee turvata yhdenvertainen neuvolapalvelujen saatavuus.

Tuovi Hakulinen

terveystieteiden tohtori, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Petra Kouvonen

valtiotieteiden tohtori, Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiö (Itla)

Marjo Kurki

terveystieteiden tohtori, Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiö (Itla)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.