Lainauskorvaukset eivät nykyisellään ulotu e-kirjoihin tai e-äänikirjoihin, vaan korvauksia maksetaan ainoastaan teosten painettujen kappaleiden lainaamisesta.

Tekijänoikeuksien keskeisenä päämääränä on vahvistaa tekijän oikeutta päättää teoksensa käytöstä. Kantavana ajatuksena on se, että kun teosta luetaan, katsellaan tai kuunnellaan, tekijä saa siitä korvauksen.

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta ja joka kompensoi tekijöiden tulonmenetyksiä, kun teoksia lainataan luettavaksi maksutta. Korvausta maksetaan Suomessa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista. Lainauskorvaukset toimivat usealle kirjailijalle ja kääntäjälle merkittävänä tulonlähteenä.

Lainauskorvaukset ovat kuitenkin jääneet pahasti jälkeen kehityksestä. Korvaukset eivät nykyisellään ulotu e-kirjoihin tai e-äänikirjoihin, vaan korvauksia maksetaan ainoastaan teosten painettujen kappaleiden lainaamisesta. E-kirjojen korvauksia tekijöille säätelevät ainoastaan kustannussopimukset, joiden korvauksiin tekijällä on käytännössä harvoin mahdollisuutta vaikuttaa. Koska esimerkiksi kääntäjät luovuttavat tavallisesti teostensa julkaisuoikeudet kustantajalle kertakorvauksella, he jäävät e-aineiston lainaamisen osalta täysin arvoketjun ulkopuolelle.

Digitaalisten teosten lainamäärät ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi: e-kirjojen lainaaminen yleisistä kirjastoista on yli kolminkertaistunut vuodesta 2015. Tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö ei ole pysynyt nopean digitalisaatiokehityksen tahdissa. Valitettavasti näyttää myös siltä, ettei e-aineistojen lainauskorvauksista olla säätämässä uudessakaan tekijänoikeuslaissa.

Samaan aikaan Suomeen kaavaillaan valtakunnallista e-kirjastoa. Hankkeen tarkoituksena olisi, että julkisten kirjastojen e-aineistot olisivat tasapuolisesti kaikkien suomalaisten ulottuvilla. Hanke on erinomainen, mutta nykyisten lainauskorvaussäännösten näkökulmasta se olisi kirjailijoille ja kääntäjille katastrofi.

Kirjailijoiden ja kääntäjien on saatava työstään reilu korvaus riippumatta siitä, missä muodossa heidän teoksiaan julkaistaan. Lainauskorvausten tuominen nykypäivään ei vaadi suuria toimia, vaan se on mahdollista toteuttaa suhteellisen pienillä muutoksilla tekijänoikeuslakiin. Myös arvio korvauksiin tarvittavasta summasta on hyvin maltillinen, joten uudistukseen vaaditaan ennen kaikkea poliittista tahtoa. Mutta ennen kuin muutokset on tehty, kansallisen e-kirjaston kanssakin joudutaan jarruttelemaan.

Outi Alanko-Kahiluoto

kansanedustaja (vihr), Helsinki

Inka Hopsu

kansanedustaja (vihr), Espoo

