Sota Ukrainassa heikentää maassa jo ennestään vallinnutta vakavaa humanitaarista tilannetta.

YK:n turvallisuusneuvosto on todennut, että naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon sotien aikana ja niiden jälkeen. Maailmassa jo oleva eriarvoisuus ja epätasa-arvo voimistuvat kriiseissä. Jo heikossa asemassa olevien sosiaaliset verkostot hajoavat, kuten myös hauraiden yhteiskuntien mahdollisuus tukea apua eniten tarvitsevia.

Kriisit koettelevat kaikkia, mutta teinityttöjen elämää ja tarpeita ne uhkaavat erityislaatuisilla tavoilla. Kriisinhoidossa tyttöjen tarpeet saatetaan sivuuttaa eikä tyttöjä kuulla heidän elämäänsä koskevissa päätöksissä. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kokemuksen mukaan kriiseillä on tuhoisia seurauksia tyttöjen hyvinvointiin, jos heidän erityistarpeensa jäävät huomiotta.

Kriisien aikana tytöillä on korostunut riski joutua hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhreiksi. Seksuaalisen väkivallan ja varhaisten avioliittojen määrät lisääntyvät konfliktien aikana. Tyttöjen liikkumisvapautta voidaan rajoittaa turvallisuuden vuoksi, mikä vaikeuttaa tyttöjen mahdollisuuksia käydä koulua. Teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten on usein myös vaikeampi saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Jo ennen viimeaikaisia tapahtumia lähes 2,9 miljoonaa ihmistä Ukrainassa oli kiireellisen humanitaarisen avun tarpeessa lähes kahdeksan vuotta kestäneen pitkittyneen kriisin ja koronaviruspandemian jälkeen. Sota Ukrainassa heikentää jo ennestään vakavaa humanitaarista tilannetta. Erityisesti se on uhka tytöille ja perheistään eroon joutuville lapsille.

Kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa, jotta voidaan estää sodan laajeneminen tai sodan pitkittymisestä aiheutuvat kärsimykset väestölle. Ukrainan kriisiä koskevissa lausunnoissa on huomioitava sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja lastensuojelun asettaminen etusijalle. Erityisesti on tuettava haavoittuvassa asemassa olevia, kuten tyttöjä, perheestään eroon joutuneita lapsia, raskaana olevia naisia, vammaisia ja vanhuksia.

Saara-Sofia Sirén

kansanedustaja (kok), eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän puheenjohtaja

Kristiina Salonen

kansanedustaja (sd), eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän varapuheenjohtaja

Ossi Heinänen

pääsihteeri, Plan International Suomi

