Vaikka diplomatian keinoin on edettävä viimeiseen asti, emme voi luottaa vain siihen.

Nykyisessä Euroopassa on jotakin samankaltaista kuin 1930-luvulla. Ennusmerkkejä tulevasta oli tuolloinkin ilmassa. Münchenin sopimuksen seurauksena syyskuussa 1938 Tšekkoslovakian sudeettialueet luovutettiin Saksalle ilman isäntämaan suostumusta. Seuraavana vuonna Saksa miehitti koko Tšekkoslovakian. Näinkö on käymässä nyt myös Ukrainalle Venäjän toimesta?

Ennen talvisotaa Suomessa kiisteltiin varautumisesta ja vasta viime tingassa ymmärrettiin, että myös Neuvostoliitolla oli oma laajentumispolitiikkansa. Vaikka diplomatian keinoin on edettävä viimeiseen asti, emme voi luottaa vain siihen. Euroopasta on annettava idän suuntaan viesti, että pakotteiden lisäksi maanosa on myös sotilaallisesti valmis ylläpitämään länsimaista demokratiaa yllä. Tällä hetkellä Venäjä on Eurooppaa kykenevämpi sotilaallisiin toimiin. Meidän olisi herättävä ymmärtämään, että mahdollinen sotilaallinen konflikti ei välttämättä pysähdy Ukrainaan.

Etenkin reservin upseeriston ja aliupseeriston laajat kertausharjoitukset Suomessa olisivat herätyskello muille Euroopan maille sekä viesti itään luottamuksen osittaisesta menettämisestä. Suomen on hyvä varustautua puolustamaan sekä itseään että tarvittaessa antamaan apuaan muun muassa veljeskansalle Virolle, joka myös lienee tulilinjalla mahdollisen konfliktin vyöryessä kohti länttä.

Sami Hurinki

reservin luutnantti, sotilaspastori evp

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.