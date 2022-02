Jutuissa luodaan kuva helposta ja konemaisesta esineiden valmistamisesta, johon pystyy kuka tahansa pari Youtube-videota katsottuaan.

Koronavuosina mediassa on kerrottu itseoppineiden harrastelijataiteilijoiden tekemisistä näkökulmasta, joka ammattitaiteilijasta tuntuu turhauttavalta. Tarina kerrotaan niin, että alanvaihtaja on kyllästynyt päivätyöhönsä ja alkanut tehdä maalauksia myyntiin. Ja sehän sujuu, myyntikin on lähtenyt heti luistamaan sosiaalisen median kautta.

Tällainen narratiivi antaa vääristyneen kuvan siitä, mitä taidemaalarin työn arki liki aina on. Siitä luodaan kuva helppona ja konemaisena esineiden valmistamisena, johon pystyy kuka tahansa pari Youtube-videota katsottuaan.

Kyse ei ole siitä, kuka saa tehdä jotakin luovaa. Iloitsen, että luominen ja taiteen tekeminen tuo merkityksen tunnetta tekijöilleen. Sen sijaan jutuissa painotettu suuri myynti ei ole luovan alan ammattilaiselle itseisarvo. Taiteilijuus on kutsumustyö, ammatti, jossa omaehtoisen näkemyksen on pakko käydä markkinoiden edellä.

Kaikilla taiteen aloilla on olemassa oma hierarkiansa. Kuvataiteen kentälle harrastuspohjalta tulevat eivät noin vain solahda ammattitaiteilijoiden perinteeseen, koska heidän tuotoksistaan usein puuttuu kaikki nykytaiteessa tärkeä itsereflektointi, jatkumo suhteessa taidehistoriaan sekä suhde ajan ilmiöihin.

Ymmärrän, miksi human interest -juttuja toiselta alalta luovan tekemisen pariin siirtyneistä tekijöistä tarvitaan: ne ovat hyvin kiinnostavia. Viimeaikaiset jutut ovat kuitenkin omiaan vähättelemään sitä pitkäjänteistä työtä, vuosien kurinalaista opiskelua, taloudellisia uhrauksia ja elämän mittaista omistautumista, jota taidemaalaus vaatii.

Itseoppineisuus on yksi tapa tulla kuvataiteen tekijäksi, mutta sekään ei käy käden käänteessä ja vaatii vahvaa nykytaiteen kentän tuntemusta. Tämä tulee ottaa huomioon uutisoitaessa tekijöistä varsinkin tässä kulttuurialaa kurittaneessa ajassa. Esimerkiksi Ylen Taiteilija koronakeväänä 2020 -sarja onnistui hienosti nostamaan esiin musiikin tekijöiden tuotantoa ja tekemistä.

Suomessa toimii tuhansia kuvataiteen ammattilaisia antamaan aiheita monipuolisille artikkeleille. Meille hyvä ja perehtynyt kulttuuritoimitus on olennaisen tärkeä sillanrakentaja taiteilijoiden ja heidän yleisöjensä välille.

Camilla Vuorenmaa

kuvataiteilija, taidemaalari

Helsinki

