Aikuisen on hyvä olla avoin lapsen tarpeelle saada selvyyttä asioista ja ilmaista herääviä tunteita.

Lapsi haluaa olla turvassa. Lapsi haluaa kuulla, että asiat ovat hallinnassa ja päättyvät hyvin. Ukrainan sotaa käsittelevässä uutisvirrassa tärkein viesti lapsille ja lapsiperheille on tullut presidentti Sauli Niinistöltä: Suomi ei ole nyt uhattuna.

Kriisitilanteissa lapsia on syytä suojata uutisilta. Aikuisilla on keinoja seurata ajankohtaisia asioita niin, etteivät ne vyöry lasten ympärille. Vaikka kotona ei katsottaisi uutisia perheen yhteisessä tilassa olevasta televisiosta tai kuunneltaisi radiosta, on hyvä tiedostaa, että lapsi kuulee ja näkee kuitenkin aina jotain. Lapsi muodostaa mielikuvan tilanteesta saamiensa tiedon sirpaleiden ja aikuisten ilmaisemien tunteiden perusteella. Aikuisen on hyvä olla avoin lapsen tarpeelle saada selvyyttä asioista ja ilmaista herääviä tunteita.

Mikä sitten on ikätasolle sopivaa puhetta sodasta? Anna lapsen ensin itse kertoa oma mielikuvansa. Kuuntele lasta tarkasti ja varmista, ymmärrätkö hänen ajatuksensa. Vahvista turvaa tuovia ajatuksia ja korjaa mahdolliset pelottavat virheelliset mielikuvat.

Joskus tarvitaan lisäksi tietoa. Tieto voi auttaa varsinkin pientä koululaista pelottavien mielikuvien käsittelyssä. Voitte esimerkiksi katsoa kartasta, missä sota on. Lapsen kysymyksiin tilanteesta voi vastata. Kannattaa kuitenkin välttää nostamasta esiin omia huolia ja pelottavia mielikuvia, joista lapsi ei ole tietoinen. Niistä kannattaa puhua toisten aikuisten kanssa.

Jotta mukavia keskusteluhetkiä syntyisi, tarvitaan yhteistä aikaa ja kivaa tekemistä. Retki takapihalle, lumileikit ja kuumat mehut ovat nyt ykkösjuttu. Kivoja asioita tehdään tietysti ihan niiden itsensä vuoksi, ei vain keskustelun herättämiseksi. On ihan ok, jos lapsi ole lainkaan kiinnostunut pohtimaan. Kiva tekeminen ja yhdessäolo riittävät.

Moni lapsi kokee kuitenkin tarvetta ratkaista ongelmia ja miettii, mitä oikein pitäisi tehdä, jotta kaikki olisi hyvin. Lapsen on hyvä saada kuulla, ettei häneltä odoteta mitään ratkaisua tai tekoa tähän hätään. Sodassa ei ole lapsen kokoista asiaa, jonka voisi ratkaista saman tien. Rauha sen sijaan on asia, jonka me kaikki teemme yhdessä. Rauhan asiaa voi aina edistää olemalla avoin, reilu ja avulias.

