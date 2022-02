Unioniin tarvittaisiin Naton kaltainen kokonaisratkaisu turvallisuuden parantamiseksi.

Naton sopimuksen artiklan 5 mukaan jäsenmaat sitoutuvat siihen, että aseellinen hyökkäys jotain jäsenmaata vastaan tulkitaan aggressioksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Aseellinen apu on kuitenkin neuvottelujen takana. Nopea toiminta ei siis välttämättä onnistu, ja vastatoimenpiteiden teho riippuu kriisin kehittymisen nopeudesta, vaikka onkin olemassa nopean toiminnan joukot. Niiden määrä ei riitä tehokkaaseen vastarintaan.

Euroopan unionin puolustusyhteistyö vahvistaa jäsenmaiden puolustuskykyä ja eurooppalaisen puolustuskyvyn perustaa sekä unionia turvallisuusyhteisönä ja globaalina toimijana. EU:lla on perussopimuksissaan keskinäisen avunannon lauseke, joka edellyttää jäsenmailta valmiutta konkreettisen avun antamiseen ja tukee maiden toimia uhkien ennalta ehkäisemiseksi.

Ranska on nyt EU:n puheenjohtajamaa. Presidentti Emmanuel Macron on EU-myönteinen ja kannattaa EU:n yhteisiä puolustusvoimia. Jos Ranska ajaisi EU:lle samanlaista sopimusta kuin mikä Natolla on – siis jos jokin EU-maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi niin unionin jäsenmaiden on autettava hätään joutunutta maata –, Suomella ei olisi tarvetta liittyä Natoon vaan unionin keskinäinen puolustus riittäisi. Laadullisesti unionin keskinäisen avun tulisi olla nopeaa. Maiden väliset päätökset pitäisi tehdä heti uhkan ilmaannuttua, koska todennäköisellä opponentilla on operaatiovalmiit joukot jo olemassa tilanteen ollessa päällä.

EU:ssa on Maastrichtin vuoden 1992 sopimuksesta alkaen painotettu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa solidaarisuuden tärkeyttä. Jäsenmaiden ei tule toimia yhteisen edun tai jonkin toisen jäsenmaan etujen vastaisesti. Tarvittaessa edellytetään yhteisiä päätöksiä suojautumiseksi erilaisia uhkia vastaan. EU ei puutu jäsenmaiden jo Naton kanssa tekemiin turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin eikä velvoita liittoutumaan sotilaallisesti.

EU:n byrokraattisen organisaation ja siinä olevan johtoportaan kankea asioiden käsittely ja hidas päätöksenteko on kriisitilanteessa vastatoimenpiteitä hidastava tekijä, joten tarvittaisiin Naton kaltainen kokonaisratkaisu turvallisuuden parantamiseksi ja nopeuttamiseksi. Turvallisuus muodostaa talouden ohella kansakunnan olemassaolon, hyvinvoinnin ja kehityksen keskeisen tukipilarin. Suvereniteetti muodostaa kolmijalan yhden pilarin.

Juhani Susineva

filosofian tohtori, everstiluutnantti evp.

Kerava

