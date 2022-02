Mikäli päätösmenettelyä aletaan pohdiskella vasta kun Suomeen kohdistuva uhka on päällä, on suuri vaara, että tilanne ehtii kriisiytyä niin pitkälle, ettei Naton yksimieliselle päätökselle ole välttämättä edellytyksiä.

On totta, että Suomeen ei kohdistu Venäjän taholta suoraa uhkaa juuri nyt. On kuitenkin tarpeen nähdä tämän hetken tilanteen yli. Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt viimeistään osoittanut täydellistä piittaamattomuutta kansainvälistä oikeutta ja tehtyjä sopimuksia kohtaan aloittamalla täysimittaisen sodan. Putin voi aivan hyvin kyseenalaistaa itsenäisen Suomen olemassaolon oikeutuksen vastaavilla argumenteilla kuin hän on tehnyt Ukrainan kohdalla: Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden, Suomi on kuulunut aiemmin Venäjän valtakuntaan ja niin edelleen.

Suomessa moni puhuu, että voisimme koska tahansa liittyä Natoon, kunhan vain itse päätämme asiasta. Ajatellaanpa, että Suomi jättäisi jäsenhakemuksen nyt. Olisikohan jäsenhakemuksen käsittely Natossa läpihuutojuttu edes Suomen kohdalla? Puhumattakaan, jos Suomeen kohdistuisi jokin välitön uhka. Jos Natoon liittymisen hakemukselle ei nähdä olevan riittävää valmiutta, olisi kuitenkin tärkeää päättää, miten mahdollinen jäsenhakemuksen jättäminen tapahtuisi. Nyt asiasta ei näytä olevan yhteisymmärrystä. Tarvitaanko neuvoa-antava kansanäänestys? Tarvitaanko eduskunnan päätökseen yksinkertainen vai määräenemmistö?

Näiden kysymysten käsitteleminen ottaa aikansa. Mikäli päätösmenettelyä aletaan pohdiskella vasta kun Suomeen kohdistuva uhka on päällä, on suuri vaara, että tilanne ehtii kriisiytyä niin pitkälle, että Naton yksimieliselle päätökselle ei ole välttämättä edellytyksiä. Parasta olisi, jos nyt voitaisiin päättää, että presidentillä ja pääministerillä yhdessä olisi mandaatti jättää jäsenhakemus Natoon. Tälle menettelylle näyttäisi olevan kansalaisten enemmistön tuki. Menettely parantaisi myös Nato-option uskottavuutta. Suomi voisi tarvittaessa jättää jäsenhakemuksen nopeasti ilman, että siihen voitaisiin voimakkaasti vaikuttaa ulkopuolelta.

Kari Hovi

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.