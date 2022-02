Nyt on aloitettava rehellinen keskustelu Suomen ulkopoliittisesta asemasta.

Kotinsa itänaapurimme aiemmille valtapyrkimyksille menettäneiden jälkeläisenä, Suomen kansalaisena ja eurooppalaisena mieleni valtasi pettymys ja häpeä torstaiaamun valjetessa. Kuinka koko läntinen maailma, Suomi mukaan lukien, on antanut tilanteen kehittyä näin pitkälle ja jättänyt Ukrainan käytännössä yksin suurvallan mielipuolisen aggression uhriksi?

Vaikka Putinin toiminta on meidän länsimaalaisten lasiemme lävitse näyttänyt järjettömältä ja arvaamattomalta, kehitys on jo pidemmän aikaa ollut täysin johdonmukaista. Jos joku valtion johdossa oleva sanoo yllättyneensä viime aikojen tapahtumista, hän ei ole tehtäviensä tasalla.

Venäjän hyökkäyksen tuomitseminen tai voimien toivominen ukrainalaisille – kuten myöskään yksittäisten oligarkkien elämän hankaloittaminen – ei hidasta Putinia yhtään. Jos emme ole valmiita toimenpiteisiin, jotka osuvat myös esimerkiksi taloudellisesti meidän omaan nilkkaamme, käytännössä mahdollistamme Putinin politiikan jatkumisen. Suurimpia kärsijöitä ovat viattomat ukrainalaiset ja sanktioiden myötä myös tavalliset venäläiset.

Toivottavasti viimeistään nyt Suomessakin koetaan herääminen ja voisimme aloittaa rehellisen ja perinpohjaisen keskustelun ulkopoliittisen asemamme tulevaisuudesta. Ukraina on liittoutumaton maa, ja nyt on nähty, minkälaista konkreettista apua tällaiselle eurooppalaiselle valtiolle on tarjolla. Edes itse emme ole valmiita auttamaan, vaikka näyttää siltä, että ainakin valtionjohtomme päiväunissa oletetaan, että kriisin meitä mahdollisesti kohdatessa rajoillamme jonottaisi innokkaita avuntarjoajia.

Pete Ijäs

Helsinki

