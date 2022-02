Verenluovutuksen lisäksi tarvitsemme laajapohjaisesti kantasoluluovuttajia vakavien sairauksien, kuten erilaisten syöpien, hoidossa.

Suomessa on päivittäin satojen veronluovuttajien tarve. Verivalmisteiden riittävyys on ainoastaan mahdollista sen takia, että kymmenettuhannet vapaaehtoiset luovuttavat verta vuosittain Suomessa. Verenluovutuksen lisäksi tarvitsemme laajapohjaisesti kantasoluluovuttajia vakavien sairauksien, kuten erilaisten syöpien, hoidossa. Vuosittain myös noin 30 suomalaista osoittautuu jollekin meistä siksi ainoaksi oikeaksi hengenpelastajaksi.

Kantasolusiirron onnistumisessa potilaan ja luovuttajan kudostyyppien tarkka yhteensopivuus on tärkein tekijä. Toisin kuin veriryhmiä, kudostyyppejä on tuhansia erilaisia. Tästä voi jo päätellä, miten suuri tarve kantasoluilla on. Kantasolurekisteri kaipaa kipeästi lisää 18–35-vuotiaita jäseniä, erityisesti miehiä, jotka ovat rekisterissä edelleen vähemmistönä.

Jos nuori on ollut verenluovuttaja tai harkinnut sitä, nyt kannattaisi harkita kantasolurekisteriin liittymistä. Perusterveet 18–35-vuotiaat, kannustan kaikkia liittymään kantasolurekisteriin. Se on helppoa ja turvallista. Veripalvelun sivustolta (www.veripalvelu.fi) löydät tarkat tiedot, miten voit liittyä rekisteriin.

On mahtavaa ajatella, että yksittäinen luovuttaja voi antaa mahdollisuuden sellaiselle potilaalle, joka ei muuten selviä! Juuri sinua voidaan tarvita, voit saada ainutkertaisen mahdollisuuden toimia lähimmäisen hyväksi. Tässä on myös loistava mahdollisuus, kun työpaikoilla, urheiluseuroissa, opiskelukavereiden ja harrastuspiirien kesken mietitään mielekästä yhteistä tekemistä: kantasolurekisteriin liittyminen on sekä antoisaa että merkityksellistä.

Palkkiona on sellainen hyvän mielen tunne, joka kantaa omien vastoinkäymistenkin yli ja antaa voimaa. Pannaan hyvä kiertämään!

Eva Holmström

Vantaa

