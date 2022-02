Olen sekä venäläinen että suomalainen ja tähän asti olen kokenut sen arvona. Suomessa on yli 80 000 venäjänkielistä. Vaikka määrä on suuri, ryhmä on hyvin hajanainen ja siksi usein näkymätön. Ukrainan tilanne koskee kuitenkin jokaista tähän ryhmään kuuluvaa.

Suurin osa meistä on kokenut paljon erilaisia ja hyvin ristiriitaisia tunteita. Monet joutuvat käymään kovia ja raskaita keskusteluja Venäjällä asuvien sukulaisten kanssa. Kannan syvää huolta venäjänkielisistä lapsista Suomessa. He menevät aamulla kouluun ja kantavat mukanaan vanhempien puheet ja huolet ja saattavat kokea syvää syyllisyyttä Venäjän toimista Ukrainassa.

Toivon, että tähän kiinnitetään erityistä huomiota kouluissa ja päiväkodeissa. Ollaan herkkiä kuuntelemaan ja puuttumaan. Tämä ei ole heidän sotansa.

Julia Kuokkanen

valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä, Vantaa

